EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 9 de septiembre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 9 de septiembre de 2026 el sorteo ordinario de miercolito, correspondiente al número 3081.

Resultados del sorteo del 9 de septiembre:

Primer Premio: 5901

Letras: DDBB

Serie: 4

Folio: 13

Segundo Premio: 1435

Tercer Premio: 9159

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.