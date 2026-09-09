Proyecto de nuevos circuitos electorales pasa a segundo debate

El Proyecto de Ley 700, que establece una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados, fue aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional y pasa ahora al segundo debate en el Pleno Legislativo. La iniciativa, presentada por el Tribunal Electoral, mantiene las 71 curules de la Asamblea Nacional, pero modifica la distribución de diputados en varias provincias y aumenta de 39 a 41 el número de circuitos electorales. El proyecto también propone elevar de 26 a 30 los circuitos uninominales y reducir de 13 a 11 los plurinominales. Uno de los principales cambios se registra en la provincia de Panamá, que pasaría de elegir 25 diputados a 23. Panamá Oeste, en cambio, ganaría dos curules. La propuesta todavía debe superar los siguientes debates antes de convertirse en ley.

Panamá pierde dos curules

La redistribución planteada por el Tribunal Electoral modifica la cantidad de diputados en cuatro circuitos de la provincia de Panamá. Los circuitos 8-2, 8-3 y 8-4 perderían un diputado cada uno, mientras el 8-6 ganaría una curul. Con estos cambios, Panamá pasaría de 25 a 23 diputados. En Panamá Oeste, los circuitos 13-1, correspondiente a Arraiján, y 13-4, correspondiente a La Chorrera, sumarían un diputado cada uno. Arraiján pasaría a elegir cuatro diputados y La Chorrera también elegiría cuatro.

Dos circuitos binominales se convierten en uninominales

El proyecto también modifica la estructura de los circuitos en Bocas del Toro y Chiriquí. En Bocas del Toro, Changuinola conformaría el circuito 1-1 y elegiría un diputado. El circuito 1-2 agruparía los distritos de Bocas del Toro, Chiriquí Grande y Almirante, además de los electores de la comarca Naso Tjër Di, y elegiría una curul. En Chiriquí, Bugaba quedaría como un circuito uninominal, mientras Renacimiento y Tierras Altas integrarían otro circuito, también con un diputado. Como parte de esta reorganización, Alanje y Boquerón quedarían juntos en otro circuito uninominal.

Padrón electoral de 2024

El Tribunal Electoral utilizó como base para sus cálculos el padrón electoral final de las elecciones generales de 2024, que registró 3,004,083 electores. Luego de excluir los electores de Darién y de las comarcas consideradas dentro de la garantía constitucional de representación, además de los inscritos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior y el Registro de Electores de Voto Adelantado, la propuesta establece un padrón electoral neto de 2,753,675 electores. Para el cálculo de las curules del resto del país se consideran 64 diputados, luego de mantener siete curules para Darién, Ngäbe-Buglé y Gunayala. La división de ambos valores establece una cifra de 43,026 electores por diputado. El Tribunal Electoral utiliza esta cifra como referencia para establecer la cantidad de curules que corresponde a cada circuito, junto con criterios constitucionales como la proximidad territorial, los lazos de vecindad, las vías de comunicación y los factores históricos y culturales.

La propuesta entra en una nueva etapa