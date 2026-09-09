Buque panameño New Andros se incendia tras ser impactado en aguas de Irak, revela la AMP

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reveló la tarde de este miércoles 9 de septiembre que da seguimiento a las investigaciones por un incidente registrado este miércoles 9 de septiembre con el buque tanquero de crudo New Andros, de bandera panameña, mientras transitaba por aguas territoriales de Irak.

De acuerdo con reportes preliminares recibidos por la Oficina de Protección Marítima de la AMP, el buque habría sido impactado por un dispositivo aún no identificado, lo que provocó un incendio a bordo.

El fuego fue controlado y extinguido por botes de rescate iraquíes que acudieron al lugar.

Según la información disponible hasta el momento, ninguno de los 22 miembros de la tripulación resultó herido o perdió la vida como consecuencia del incidente.

La AMP, a través de su Dirección General de Marina Mercante (DGMM), mantiene el seguimiento de las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente y establecer el tipo de dispositivo que habría impactado al tanquero.

El incidente se registra en un contexto de elevada tensión militar en la región entre Estados Unidos e Irán, que ha generado alertas sobre los riesgos para la navegación comercial.

Asimismo, la United Kingdom Maritime Trade Operations informó sobre otros incidentes que involucraron a varios buques mercantes durante la noche en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

Ante esta situación, la AMP señaló que continúa monitoreando los riesgos que enfrentan los buques de bandera panameña que navegan por zonas de conflicto bélico.

La entidad indicó que mantiene la aplicación de los protocolos correspondientes establecidos en el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias y el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes 8 de septiembre que sus fuerzas destruyeron cinco transportes de petróleo crudo iraní, luego de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica intentara atacar con misiles balísticos a un buque de guerra de la Marina estadounidense.

Según Centcom, los ataques iraníes contra el buque estadounidense ocurrieron en dos ocasiones durante los últimos dos días. El navío logró evadir ambos intentos y continuó con sus operaciones de patrullaje en aguas de la región.

El Comando Central señaló que el buque de guerra estadounidense no fue alcanzado por los misiles balísticos y que no se registraron heridos entre el personal estadounidense.

Tras los intentos de ataque, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la acción contra los cinco transportes de crudo iraní, de acuerdo con la información divulgada por Centcom.

La operación se produce en medio de una nueva escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en aguas del Golfo. Reuters confirmó que Centcom reportó la destrucción de los cinco buques el 8 de septiembre, tras los ataques contra el navío estadounidense.