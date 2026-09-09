Senador John Curtis, del Subcomité del Hemisferio Occidental, pide a Panamá fortalecer sus vínculos con Taiwán

El senador estadounidense y presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, John Curtis, expresó este 9 de septiembre su respaldo a la creación del Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán en la Asamblea Nacional y destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre Panamá, Estados Unidos y Taiwán.

En un mensaje dirigido a los panameños, Curtis felicitó a los diputados que impulsaron la creación del grupo parlamentario.

Curtis calificó la iniciativa como “un paso importante y una señal importante”, al considerar que abre oportunidades para ampliar los contactos entre legisladores panameños y taiwaneses.

El senador recordó que mantuvo una relación cercana con Taiwán durante varios años, cuando vivió en ese territorio asiático, donde aprendió mandarín y desarrolló, según dijo, una profunda apreciación por su población.

También destacó que ha regresado en varias ocasiones, incluso como miembro del Congreso y posteriormente como senador estadounidense.

Curtis describió a Taiwán como una democracia, un socio económico y un territorio dispuesto a contribuir a la comunidad internacional, y sostuvo que esos principios también son relevantes para Estados Unidos y Panamá.

El senador estadounidense resaltó además la posición de Panamá en el hemisferio y en el escenario internacional debido a la importancia del Canal de Panamá.

“Las decisiones que Panamá toma sobre sus relaciones internacionales, por lo tanto, tienen implicaciones más allá de sus fronteras”, señaló Curtis en su mensaje.

El legislador estadounidense también defendió que los países puedan mantener vínculos e intercambios con Taiwán sin enfrentar, según sus palabras, “coerción o intimidación de Beijing”.

En ese contexto, consideró que los legisladores tienen un papel importante en preservar espacios de intercambio con Taiwán, incluso cuando no existen relaciones diplomáticas formales.

Curtis afirmó que en Estados Unidos existe un fuerte respaldo del Congreso a Taiwán y señaló que, pese a las diferencias políticas en Washington, existe un amplio acuerdo en torno a la democracia, la seguridad y la participación internacional de Taiwán.

El senador consideró que el nuevo grupo parlamentario en Panamá puede contribuir a desarrollar un espíritu similar de amistad y cooperación.

“Espero que estas nuevas oportunidades puedan ayudar a construir ese mismo espíritu de amistad y cooperación en Panamá”, manifestó.

La creación del Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán generó el rechazo de la Embajada de China en Panamá, que el 8 de septiembre cuestionó la iniciativa por considerar que contraviene el principio de una sola China y la política exterior panameña. China recordó que Panamá estableció relaciones diplomáticas con Beijing en 2017, tras romper vínculos con Taiwán.

Por su lado, el presidente José Raúl Mulino también marcó distancia de los acercamientos de diputados panameños con Taiwán y aclaró que los viajes e intercambios realizados por miembros de la Asamblea Nacional no cuentan con el aval del Órgano Ejecutivo.

El grupo parlamentario, integrado por diputados de distintas bancadas e independientes, busca promover intercambios con el Yuan Legislativo de Taiwán en áreas como comercio, tecnología, innovación, agrotecnología y transferencia de conocimientos.

Sus impulsores sostienen que la iniciativa corresponde a las facultades del Legislativo y que no pretende modificar las relaciones diplomáticas de Panamá.