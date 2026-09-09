Descuento a jubilados: Mulino se reunirá otra vez con empresarios y pensionados

El proyecto de ley No. 226, que establece descuentos y beneficios para jubilados y pensionados, enfrenta dificultades para su implementación se concluyó luego de una reunión entre el presidente José Raúl Mulino, representantes del sector comercial, dueños de farmacias, Fedecámaras y jubilados y pensionados.

Así lo informó la tarde de este miércoles 9 de septiembre el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien explicó que durante el encuentro se concluyó que la iniciativa requiere una revisión y mayor consulta con los sectores que deberán participar en su aplicación.

Orillac indicó que el presidente Mulino tiene el interés de establecer medidas que beneficien a las personas que más lo necesitan, pero reconoció que el proyecto de ley no fue debidamente consultado antes de su presentación.

Ante esta situación, las partes acordaron continuar las conversaciones para encontrar una fórmula que permita que los beneficios estén dirigidos principalmente a los jubilados y pensionados en condición de mayor vulnerabilidad.

El ministro anunció que el próximo martes 15 de septiembre, a las 11:00 a.m., Mulino se reunirá nuevamente en la Presidencia con representantes de los comerciantes y jubilados y pensionados para analizar el tema de los descuentos contemplados en el proyecto.

Además, Orillac recordó que el presidente tiene 30 días para analizar la norma.

En la conferencia de prensa de la tarde de este 9 de septiembre se indicó que asesoría legal de la Presidencia analiza la viabilidad del proyecto de ley.

Por su parte, Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, explicó que el planteamiento del sector es que los descuentos y beneficios sean focalizados en la población de jubilados y pensionados más vulnerable.

Barría aclaró que durante la reunión de este miércoles no se discutieron específicamente los descuentos establecidos en el proyecto de ley No. 226, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional el pasado 27 de agosto.

“No hemos hablado específicamente de descuentos, sino en focalizar mejor estos beneficios”, afirmó Barría.

El proyecto de ley 226 se mantiene así en medio de consultas entre el Gobierno, los comerciantes y los jubilados y pensionados, mientras se busca determinar una fórmula que permita aplicar los beneficios sin generar dificultades para los sectores involucrados.