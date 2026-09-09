Mulino analiza con jubilados y comerciantes los descuentos obligatorios del proyecto de ley No. 226

El presidente José Raúl Mulino se reúne la tarde de este miércoles 9 de septiembre con representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y de los jubilados y pensionados para analizar el futuro del proyecto de ley No. 226, que establece nuevos descuentos obligatorios en comercios y otros servicios.

En la reunión también se encuentran los ministros de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, Felipe Chapman y Julio Moltó.

La iniciativa modifica y adiciona artículos a la Ley No. 6 de 16 de junio de 1987 y amplía los descuentos obligatorios dirigidos a jubilados, pensionados y adultos mayores en distintas actividades económicas.

Entre los beneficios contemplados en el proyecto se incluyen descuentos en cines, espectáculos, pasajes aéreos, hoteles, medicamentos, hospitales y clínicas privadas, entre otros servicios.

Mulino reconoció la mañana de este jueves 3 de septiembre que todavía no tiene una fórmula para hacer sostenible económicamente la ley que establece nuevos descuentos y beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores, y pidió a la Asamblea Nacional legislar con responsabilidad fiscal.

Sobre esta norma la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó este miércoles 2 de septiembre formalmente a Mulino, vetar el proyecto de ley No. 226 y devolverlo a la Asamblea Nacional para una revisión técnica, económica y jurídica, acompañada de una consulta amplia a los sectores involucrados.

La petición se suma a las advertencias realizadas en los últimos días por el sector empresarial sobre el posible impacto de los nuevos descuentos contemplados en la iniciativa, aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional este jueves 27 de agosto.

Mientras que el presidente d ela Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, advirtió este martes 1 de septiembre sobre los posibles efectos que podría generar en las micro, pequeñas y medianas empresas la aplicación de los nuevos descuentos contemplados en el proyecto de ley No. 226, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional.

Barría Pino sostuvo que obligar a los comercios a ofrecer determinados productos y servicios con descuentos elevados puede afectar directamente sus márgenes de operación y poner en riesgo su sostenibilidad.