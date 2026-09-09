Ancelotti convoca ocho novatos para los primeros amistosos de Brasil tras el Mundial 2026

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, cumplió su promesa de renovación e incluyó a ocho novatos en la lista de 26 convocados para los partidos amistosos que Brasil disputará en septiembre y octubre contra Australia e India, en su primera convocatoria tras la prematura eliminación del Mundial 2026.

Entre los que disputaron el Mundial, continúan Vinícius Junior, Endrick, Raphinha y el defensa Marquinhos; mientras que llamó a Estêvão, que se perdió el Mundial por lesión, y a João Pedro, del Chelsea, a quien dejó fuera de la competición por decisión técnica.

Ancelotti afirmó que su prioridad es “darle oportunidad a los jóvenes que pueden estar en el próximo Mundial”, por lo que convocó a 16 jugadores que no disputaron el Mundial 2026, entre ellos los ocho novatos.

“Es una lista muy equilibrada, con jugadores que estuvieron en el Mundial, que creo que serán importantes en el próximo ciclo, y con jóvenes con edad y calidad para representar el futuro de la selección”, afirmó el entrenador.

El técnico destacó igualmente que varios de los convocados tienen edad para ser convocados para los próximos Juegos Olímpicos y que está trabajando junto con la comisión técnica de la selección sub-21, ya que muchos de esos jóvenes podrán estar en el próximo Mundial.

Los novatos son los porteros Pedro Morisco y Otávio; los defensas Arthur Dias, Jair, Mateuzinho, Mauro Jr y Vitor Reis, del Manchester City.

El seleccionador aclaró que jugadores con 34 o 35 años no tienen cupo en la selección, a no ser de que se estén destacando extraordinariamente, por no tener edad ideal para disputar el Mundial.

Entre los veteranos que se sabía que no volverían a la selección destacan Casemiro (34 años), Neymar (34 años) y el centrocampista Fabinho (32 años).

Esta fue la primera convocatoria de Ancelotti tras la prematura eliminación de Brasil del Mundial de 2026, en junio pasado, al caer por 2-1 ante Noruega en octavos de final.

La Canarinha se enfrentará en un amistoso a Australia el 25 de septiembre en Townsville y cuatro días después en Brisbane ante el mismo adversario. El 3 de octubre visitará a India en Calcuta.

Lista de convocados

Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro).

Defensas: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Douglas Santos (Zenit-RUS), Gabriel Magalhaes (Arsenal-ING), Jair (Nottingham Forest-ING), Marquinhos (PSG-FRA), Mateuzinho (Corinthians), Mauro Jr (PSV Eindhoven-NED), Vitor Reis (Manchester City-ING) y Wesley (Roma-ITA).

Centrocampistas: Andrey Santos (Manchester City-ING), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimaraes (Arsenal-ING), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus-ITA) y Gabriel Bontempo (Santos).

Atacantes: Endrick (Real Madrid-ESP), Estêvão (Chelesa-ING), João Pedro (Chelsea-ING), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona-ESP), Rayan (Bournemouth-ING), Samuel Lino (Flamengo) y Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP).