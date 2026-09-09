Lo que debes saber: las noticias que marcaron este miércoles 9 de septiembre en Panamá

La agenda informativa de Panamá estuvo marcada este miércoles 9 de septiembre por temas de salud, política, economía y deportes, con noticias que generaron atención tanto a nivel nacional como internacional.

-El ministro Fernando Boyd Galindo confirmó que el Minsa analiza la posibilidad de contratar médicos especialistas extranjeros para cubrir vacantes críticas en las que no haya profesionales panameños disponibles. Entre las especialidades con mayor necesidad mencionó Cardiología, Anestesiología y Oncología.

-Panamá acumula 7,086 casos de dengue hasta el 22 de agosto, un 30.4 % menos que los registrados durante el mismo periodo de 2025. La mayor cantidad de contagios se concentra en la Región Metropolitana, con 1,861 casos, y Colón, con 1,753.

-El presidente José Raúl Mulino sostuvo reuniones con representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y con jubilados y pensionados para analizar el futuro del proyecto de ley 226, relacionado con nuevos descuentos obligatorios en comercios y servicios.

-Falleció María de la Cruz “Toto” Murillo, reconocida entrenadora y formadora de boxeadores durante varias décadas.

-Los panameños César Blackman y Cristian Martínez debutaron como titulares en la fase de liga de la Champions League 2026-2027 con el Slovan Bratislava. El equipo eslovaco cayó 6-1 ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.