Panamá registra 7,086 casos de dengue en 2026: conoce las zonas más afectadas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que Panamá acumula 7,086 casos de dengue hasta el 22 de agosto de 2026. Aunque la cifra sigue siendo alta, representa una reducción de 30.4 % frente a los casos registrados en el mismo periodo de 2025.
La mayor cantidad de contagios se concentra en la Región Metropolitana, con 1,861 casos, y Colón, con 1,753. Le siguen Panamá Oeste, con 678; Chiriquí, con 662; y San Miguelito, con 593.
También se han reportado casos en Bocas del Toro (408), Panamá Norte (352), Panamá Este (313), Herrera (170), Veraguas (99), Los Santos (65), Kuna Yala (40), Coclé (39), Ngäbe-Buglé (35) y Darién (18).
Al revisar las cifras por corregimiento, Veracruz ocupa el primer lugar con 663 casos, seguido de Puerto Pilón, con 381, y Tocumen, con 280.
Otros corregimientos con cifras elevadas son Sabanitas (259), Cristóbal Este (217), Burunga (216), Cristóbal (215) y 24 de Diciembre (215).
También aparecen David (188), Cativá (186), Nueva Providencia (177), Mañanitas (148), Buena Vista (108), Las Garzas (107), Chilibre (106), Belisario Porras (106) y Belisario Frías (104).
Del total de casos, 6,172 no presentan signos de alarma, 874 tienen signos de alarma y 40 corresponden a dengue grave. Además, se han registrado 815 hospitalizaciones y 17 defunciones.
El Minsa pide a la población no bajar la guardia y eliminar recipientes, llantas y otros objetos donde pueda acumularse agua, ya que pueden convertirse en criaderos del mosquito que transmite el dengue.
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