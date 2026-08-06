Panamá supera los 4,900 casos de dengue y el Minsa pide no bajar la guardia

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que Panamá acumula 4,936 casos de dengue hasta la semana epidemiológica No. 28, correspondiente del 12 al 18 de julio de 2026, por lo que las autoridades mantienen el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y eliminar los criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Epidemiología, del total de casos registrados, 4,301 corresponden a pacientes sin signos de alarma, 606 presentan signos de alarma y 29 han sido clasificados como dengue grave.

La Región Metropolitana del Minsa concentra la mayor cantidad de contagios con 1,388 casos, seguida de Colón con 1,067, Panamá Oeste con 470, San Miguelito con 411 y Chiriquí con 384. También se reportan casos en otras regiones del país como Bocas del Toro, Panamá Este, Panamá Norte, Herrera, Veraguas, Los Santos, Coclé y las comarcas.

El informe del Minsa detalla que durante este año se han registrado 577 hospitalizaciones y 14 defunciones relacionadas con el dengue. Los fallecimientos se han reportado principalmente en Bocas del Toro y Los Santos, con tres casos cada provincia.

La tasa de incidencia nacional se ubica en 106.8 casos por cada 100 mil habitantes. Entre los corregimientos con mayor cantidad de contagios destacan Veracruz, con 517 casos; Puerto Pilón, con 239; Tocumen, con 227; y 24 de Diciembre, con 148.

Ante este escenario, el Minsa mantiene los operativos de control de vectores y las acciones de promoción de salud en distintas comunidades del país. Las autoridades reiteraron que la participación ciudadana es clave para reducir la propagación del dengue mediante la eliminación de recipientes que acumulen agua y puedan convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Además, el Minsa recomendó a la población acudir a los centros de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general o dolores musculares, evitando la automedicación para prevenir complicaciones.