Campaña contra el cáncer: El Presidente y Primera Dama impulsan prevención nacional

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, realizaron este martes 30 de septiembre el lanzamiento oficial de la campaña nacional de concienciación sobre el cáncer de mama y próstata para el mes de octubre desde el Palacio de las Garzas.

La estrategia estará enfocada en la captación de fondos para el Instituto Oncológico Nacional (ION) y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en un contexto donde ambas patologías lideran la estadística epidemiológica del país

Se inició previamente con la “Sandwichatón” para la distribución de alimentos a pacientes y familiares en el ION, e incluirá durante el mes la recaudación de fondos mediante tarjetas prepago conmemorativas, funciones en el Teatro Nacional y la caminata masiva en la Cinta Costera para la compra de equipamiento médico.