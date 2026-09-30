Campaña contra el cáncer: El Presidente y Primera Dama impulsan prevención nacional

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, realizaron este martes 30 de septiembre el lanzamiento oficial de la campaña nacional de concienciación sobre el cáncer de mama y próstata para el mes de octubre desde el Palacio de las Garzas.
La estrategia estará enfocada en la captación de fondos para el Instituto Oncológico Nacional (ION) y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en un contexto donde ambas patologías lideran la estadística epidemiológica del país
Se inició previamente con la “Sandwichatón” para la distribución de alimentos a pacientes y familiares en el ION, e incluirá durante el mes la recaudación de fondos mediante tarjetas prepago conmemorativas, funciones en el Teatro Nacional y la caminata masiva en la Cinta Costera para la compra de equipamiento médico.
A la par estará el programa de clínicas móviles del Despacho de la Primera Dama que reporta 11,913 mamografías realizadas y 173 casos positivos detectados en dos años de recorrido territorial.
En el plano de la infraestructura, el Gobierno confirmó las coordinaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la puesta en marcha del primer centro oncológico en el interior del país en el distrito de Bugaba, el cual contará con un acelerador lineal para brindar radioterapia a pacientes de Chiriquí, Bocas del Toro y comarcas sin necesidad de trasladarse hacia la capital.
En Panamá, el cáncer de mama representa la principal causa de atención tumoral con un registro reciente que supera los 1,500 casos anuales, mientras que el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar de mayor incidencia con más de 500 diagnósticos al año, dentro de un flujo institucional que recibe anualmente a más de 4,000 pacientes nuevos, según datos del Registro Hospitalario de Cáncer del ION.
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