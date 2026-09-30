Carta abierta al Gobierno de la República de Panamá incentivos millonarios para los hoteles, castigo para los panameños de a pie

Debo manifestar con total franqueza nuestra preocupación por la presentación del proyecto 713 delGobierno, el cual en su artículo 30 pretende gravar los alojamientos a corto plazo con un 15% de ITBMS, a pesar de que los otros tipos de hospedaje pagan un 10%.

Seamos claros de entrada: Airbnb apoya que los alojamientos de corta estancia tributen. Lo hemosdemostrado en decenas de jurisdicciones a través del mundo. Lo que no apoyamos es un impuestodiscriminatorio cuya tarifa fue redactada por el competidor del sector que deberá pagarla, y que el Estado la convierte en ley.

No hace falta especular sobre el origen de la cifra. El 23 de julio de 2025, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) entregó a la Asamblea Nacional un documento en el que propuso elevar del 10%al 15% el ITBMS aplicable a los alojamientos de corta estancia. En ese mismo documento, APATEL especificó que cinco de esos quince puntos porcentuales debían destinarse a un fondo de desarrolloturístico administrado por la propia Autoridad de Turismo de Panamá.

Que un gremio defienda sus intereses es legítimo y esperable; para eso existen los gremios. Que la autoridad reguladora adopte, punto por punto, la tarifa que le propuso el competidor del sectorregulado, y que además quede designada como administradora de los fondos que esa tarifa genera,es un asunto distinto. Ese fenómeno tiene un nombre técnico: captura regulatoria.

Este impuesto será pagado por miles de pequeños emprendedores de Panamá que se dedican deforma honrada y honesta a compartir su propiedad, cobrándole al anfitrión panameño un 50% másque al hotel por vender exactamente la misma noche. El gremio hotelero dice que la cifra es necesariapara que haya “competencia justa” porque “ellos tienen muchos gastos”, pero omite que el proyectotal y como está les genera jugosas exoneraciones hasta por 15 años para poder compensar. No nosoponemos a ello, apoyamos a que Panamá desarrolle su industria hotelera, pero el costo no debeasumirlo el panameño de a pie.

Lo más grave, es que durante años la ley ha prohibido los alojamientos de corto plazo por menosde 45 noches en la Ciudad de Panamá, violentando derechos constitucionales como la propiedadprivada, entre otros. Se pretende cobrar un impuesto sin haber resuelto la regulación del sector y elGobierno no se ha sentado a dialogar sobre este proyecto ni con los representantes organizados delgremio, ni con empresas como la que yo represento.

En su lugar, ofrecemos cuatro recomendaciones concretas: 1) Eliminar el Artículo 30 del proyecto713 y establecer una tarifa única del 10% de ITBMS para todos los tipos distintos de hospedaje,2) Aprobar el proyecto 301, orientado a regular los alojamientos de corta estancia, el cual ya ha sidodialogado con el sector, 3) Adoptar normas OCDE para fortalecer la fiscalización del pago del ITBMS;y 4) Crear de una mesa técnica con el sector para poder construir soluciones para desarrollar laindustria turística en Panamá en su totalidad tomando en cuenta todos los diferentes actores.

Airbnb reitera su disposición a dialogar con la ATP, el MICI, el MEF, y con los honorables Diputadoscuando lo estimen oportuno para un régimen regulatorio uniforme, sencillo e inclusivo para Panamá.