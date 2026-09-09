Condenan a 14 personas por blanqueo de capitales tras operación Fisher; sentencia se leerá en octubre

Catorce personas, entre ellas dos sociedades jurídicas y el presunto líder de la organización, fueron condenadas este 9 de septiembre por delitos relacionados con blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, como resultado de las investigaciones de la operación Fisher.

El juicio, derivado de esta operación ejecutada en diciembre de 2021, se extendió durante 14 meses. La audiencia de lectura de sentencia está programada para el próximo 6 de octubre.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y tuvo como objetivo desarticular una organización criminal vinculada al denominado “Clan del Golfo”, que operaba en sectores de Costa Arriba y Costa Abajo de la provincia de Colón.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la organización utilizaba Panamá como una ruta para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos.

La investigación estableció que la organización recibía y almacenaba cargamentos de droga procedentes de Colombia, que posteriormente eran ocultados en vehículos con doble fondo, cilindros de gas, llantas y otros compartimentos clandestinos.

Los cargamentos eran movilizados por territorio nacional y posteriormente trasladados hacia el norte mediante lanchas rápidas.

Como resultado de la operación Fisher, las autoridades incautaron 1.5 toneladas de drogas, cerca de $10 millones en efectivo y aproximadamente $20 millones en activos.

Entre los bienes incautados se contabilizaron al menos 38 vehículos de alta gama y armas de fuego.

El Ministerio Público informó además que, como parte del proceso, se alcanzaron diversos acuerdos de pena.