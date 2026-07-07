Operación Alianza: capturan a más de 25 personas por presunto tráfico internacional de drogas en Panamá

La <b>Procuraduría General de la Nación</b>, en coordinación con agentes de la <b>Policía Nacional</b>, la <b>Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</b> y con apoyo de organismos de cooperación internacional, ejecutó este martes la <b>operación Alianza</b>, que dejó la aprehensión de más de <b>25 personas</b> presuntamente vinculadas con los delitos de <b>conspiración para cometer delitos relacionados con drogas</b> y <b>tráfico internacional de drogas</b>.Como parte del operativo, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de la <b>ciudad de Panamá</b>, <b>San Miguelito</b>, <b>Panamá Oeste</b> y <b>Colón</b>, con el objetivo de desarticular una estructura criminal que operaba en el territorio nacional.De acuerdo con la Procuraduría, la organización utilizaba la modalidad de <b>contaminación de contenedores</b> en un puerto de la capital para introducir cargamentos de droga con destino a países de <b>Europa</b> y <b>Oceanía</b>.La investigación se desarrolla desde <b>2024</b> y está relacionada con <b>19 eventos</b> que fueron objeto de seguimiento por parte de la <b>Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas</b>.Durante el curso de las pesquisas, las autoridades han logrado la <b>incautación de más de una tonelada de droga</b>, mientras que durante los allanamientos realizados este martes también fueron ubicados diversos indicios que serán incorporados a la investigación.La Procuraduría informó que las más de 25 personas aprehendidas serán puestas a disposición de los <b>Tribunales de Garantías</b>, donde enfrentarán las respectivas audiencias de <b>formulación de imputación</b> y de <b>solicitud de medidas cautelares</b>.Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros integrantes de la organización criminal y fortalecer los procesos judiciales derivados de la operación.