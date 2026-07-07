Operación Alianza: capturan a más de 25 personas por presunto tráfico internacional de drogas en Panamá

La Procuraduría General de la Nación, en coordinación con agentes de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y con apoyo de organismos de cooperación internacional, ejecutó este martes la operación Alianza, que dejó la aprehensión de más de 25 personas presuntamente vinculadas con los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y tráfico internacional de drogas.

Como parte del operativo, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad de Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón, con el objetivo de desarticular una estructura criminal que operaba en el territorio nacional.

De acuerdo con la Procuraduría, la organización utilizaba la modalidad de contaminación de contenedores en un puerto de la capital para introducir cargamentos de droga con destino a países de Europa y Oceanía.

La investigación se desarrolla desde 2024 y está relacionada con 19 eventos que fueron objeto de seguimiento por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Durante el curso de las pesquisas, las autoridades han logrado la incautación de más de una tonelada de droga, mientras que durante los allanamientos realizados este martes también fueron ubicados diversos indicios que serán incorporados a la investigación.

La Procuraduría informó que las más de 25 personas aprehendidas serán puestas a disposición de los Tribunales de Garantías, donde enfrentarán las respectivas audiencias de formulación de imputación y de solicitud de medidas cautelares.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otros integrantes de la organización criminal y fortalecer los procesos judiciales derivados de la operación.