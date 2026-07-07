Comisionada Marítima de Estados Unidos: inspecciones de China a buques panameños continúan ‘sin señales de disminuir’

La comisionada de la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (Federal Maritime Commission, FMC), Laura DiBella, reiteró la mañana de este martes 7 de julio su preocupación por las continuas detenciones e inspecciones a buques con bandera panameña en puertos de China, al considerar que esas acciones tienen un carácter retaliatorio y podrían derivar en una investigación oficial con posibles medidas contra navieras controladas por entidades chinas.

En una declaración pública y divulgada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, DiBella recordó que ya había expresado estas preocupaciones en el mes de marzo y aseguró que las inspecciones realizadas por las autoridades chinas “han continuado sin señales de disminuir”, superando ampliamente los niveles históricos.

Según DiBella, todo apunta a que estas acciones buscan castigar a Panamá tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inválida la concesión que mantenía Panama Ports Company, filial de la empresa CK Hutchison, con sede en Hong Kong, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicadas en los extremos Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá.

DiBella destacó que los buques con bandera panameña movilizan una parte importante del comercio exterior de Estados Unidos, por lo que las detenciones injustificadas podrían generar consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense.

Asimismo, sostuvo que permitir que estas inspecciones continúen sin respuesta sentaría un precedente negativo para la cadena mundial de suministro.

“El mundo no puede simplemente normalizar estas detenciones continuas, ya que ello establecería un precedente sumamente negativo para la cadena mundial de suministro. Evitar que esto ocurra es una prioridad”, manifestó.

La comisionada recordó que la legislación estadounidense otorga a la Comisión Marítima Federal la facultad de investigar si las regulaciones o prácticas de gobiernos extranjeros generan condiciones desfavorables para el transporte marítimo vinculado al comercio exterior de Estados Unidos.

En ese sentido, la funcionaria indicó que una investigación sobre las acciones que se desarrollan en los puertos chinos podría derivar en la adopción de medidas correctivas.

Entre ellas, mencionó la posibilidad de aplicar acciones que afecten a las navieras controladas por entidades chinas que participan en el comercio con Estados Unidos.