EN VIVO: Argentina vs. Egipto

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52'
Argentina tiene en frente un muro egipcio…
Con una línea de cinco defensores se defiende Egipto. Además la segunda línea de presión está muy pegada a los defensores, lo que hace que Argentina se quede sin muchos espacios por dentro.
Tendrá que apostar por el juego aéreo, disparos fuera del área o alguna genialidad individual para penetrar la defensa.
48'
Primer remate del segundo tiempo es para Argentina
Jugada colectiva por dentro. Messi cede para De Paul, se aproxima dentro del área, saca el remate pero va un poco flojo. Sin problemas para Shobeir.
47'
Cambio en Egipto
Salió por lesión Ashour. Ingresa Hamdi Fathi.
46'
¡Inicia la segunda parte!
45+6'
¡Finaliza la primera parte! ¡Lo gana Egipto momentáneamente 0-1 sobre Argentina!
45'
Se agregan 5 minutos
42'
Se encierra Egipto atrás…
Argentina aprieta. No quiere irse al descanso con la desventaja. Han puesto a todo Egipto a defender y esperar a que surjan los espacios para el contragolpe.
39'
¡SALVADOR SHOBEIR!
Increíble lo que está haciendo el portero egipcio. Trazo largo para Tagliafico, pone el pase de la vida para Julián, logra el remate pero ataja de muy buena manera Shobeir con las yemas de los dedos.
35'
Egipto presiona mucho por dentro
Argentina quiere hacer daño por las bandas. Ya ha llegado bien en esa zona Rodrigo De Paul y Tagliafico por el otro sector. Poco de Julián Álvarez que no ha tirado aún al arco.
31'
¡El poste le dice que no a Messi!
Tiro libre lejano, cobra el 10 y pega en el poste. Venía peligroso el tiro de Messi, choca en el primer poste y sale por línea final. Está incómodo en este momento Argentina y Egipcio aglomera muchos hombres en defensa para defender su mínima ventaja.
28'
¡ATAJA SHOBEIR!
Centro por derecha de Rodrigo De Paul, cabezazo dentro del área y se viste de héroe nuevamente el portero de Egipto. Ya es figura Shobeir.
26'
Se reanuda el partido
23'
Pausa de hidratación
22'
Se le resisten los penales a Messi en este Mundial
Segundo penal que erra penal en este Mundial 2026. Ya falló ante Austria y ahora ante Egipto. El portero egipcio le adivina el tiro, se tira hacia su costado izquierdo y salva a los suyos.
Sufre Argentina en Atlanta.
21'
¡NO PUEDE MESSI! ¡SHOBEIR ATAJA EL PENAL!
19'
¡PENAL PARA ARGENTINA!
15'
¡Sorpresa en Atlanta! ¡Ya lo gana Egipto 0-1 con un tanto a balón parado!
¡Pegan primero los egipcios! Jugada de laboratorio por derecha, centro al segundo palo y Lisandro Martínez habilita en el segundo palo para que Ibrahim cabeceara a placer. Romero también pierde la marca y queda sin opción Emiliano Martínez. Ya lo gana Egipto 0-1.
14'
¡GOOOOOOOL DE EGIPTO!
8'
La mejor arma de Egipto es su velocidad…
Egipto lo tiene claro. Saben que por velocidad pueden sacarle ventaja a los argentinos. Los de Lionel Scaloni tendrán que tener mucha paciencia para generar los espacios y cuidarse mucho de los balones a las espaldas de los centrales.
Egipto igualmente presiona alto y trata de asfixiar a su rival.
3'
Argentina no traiciona su juego y mantiene las líneas adelantadas
Los argentinos quieren defender su corona hasta más no poder. Es por ello que no traicionan su filosofía de juego. En defensa hacen una presión alta, con Messi y Álvarez fijando a los centrales, mientras que Enzo y De Paul salen cuando los laterales tienen el esférico.
1'
¡Arranca el partido!
¡Ya sonaron los himnos nacionales de Argentina y Egipto! ¡Se cumplen los últimos actos protocolares previo al encuentro!
¡Salen los jugadores a la cancha para escuchar los himnos nacionales en el Estadio de Atlanta!
¡Momento de repasar los 11 titulares de ambos equipos!
Lionel Scaloni hace tres cambios con respecto a su anterior partido contra Cabo Verde, mientras que Egipto sale con todas sus estrellas.
11 titular de Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Romero, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández; Messi y Julián Álvarez.
11 titular de Egipto: Shobeir; Hafez, Rabia, Ibrahim, Hany; Ateya, Lasheen, Hassan, Salah, Ashour y Ziko.
¡Argentina y Egipto se miden en Atlanta por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026! Los actuales campeones del mundo defienden su corona ante una selección egipcia que quiere dar la sorpresa y seguir con vida en el torneo.
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