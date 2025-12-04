La predicción de Messi: Sus candidatos para llevarse la Copa del Mundo 2026

La selección de Argentina empezará pronto su defensa del título conseguido en Catar 2022. Tras conocerse los rivales de la actual campeona del mundo, seguramente los dirigidos por Lionel Scaloni empezarán a dar a sus valoraciones sobre el grupo que les tocó.

Sin embargo, su capitán, Lionel Messi adelantó a sus favoritos para llevarse la Copa del Mundo y ser un difícil contrincante ante los argentinos. En entrevista con ESPN, el delantero del Inter Miami dejó en claro cuales serían algunas de la selecciones que podrían levantar el título en el estadio de Nueva York / Nueva Jersey el 19 de julio.

El argentino propuso a equipos como Brasil, Inglaterra o Alemania entre los favoritos para ganar el título. “Hay selecciones muy buenas como España, Francia otra vez, Inglaterra, Brasil, que también hace tiempo que no son campeones, Alemania, es muy difícil, pero que vamos a pelear, vamos a hacerlo”, dijo Messi.

Para sorpresa de muchos, el capitán del equipo dejó fuera a la Portugal de Cristiano Ronaldo, equipo que también viene haciendo las cosas bien. Recordar que el equipo luso es el actual campeón de la Liga de Naciones de la UEFA, tras vencer a España en la tanda de penales.

Por otra parte y como de costumbre, el argentino fue preguntado si se encuentra listo para estar en la cita mundialista, a lo que respondió que todo dependerá de la pretemporada que haga con el Inter Miami en enero y sus sensaciones de cara al inicio del campeonato, el cual iniciará a finales de febrero.

“Lo digo y lo repito. Nos agarran en un momento diferente a las diferentes ligas en Europa. De febrero a mayo tenemos un montón de partidos entre la liga y la Copa de Campeones. Haré una buena pretemporada para estar listo. Iré en el día a día, siendo sincero e intentando ser realista. Este año me sentí muy bien, tuve la suerte de jugar muchos partidos en una liga muy física, tuvimos muchos viajes y largos. Me sentí bien, lo disfrute y espero que el próximo año sea igual”, expresó el rosarino.

La presencia de Messi en el Mundial 2026 no se sabrá hasta el próximo año cuando empiece la pretemporada del Inter Miami. Mientras tanto, él como todo el mundo está a la expectativa de lo que vaya a ocurrir en el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center en Washington D.C.