Inadeh lanza más de 2,400 cursos técnicos, pero afronta bajas de alumnos

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) abrió el proceso de preinscripción para el tercer periodo formativo de 2026, con una oferta que alcanza los 2,456 cursos y programas gratuitos en el territorio nacional. La convocatoria busca atender la demanda de mano de obra del mercado laboral panameño, en medio de desafíos estructurales para garantizar la culminación de los estudios de sus participantes.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la institución correspondientes al primer semestre de 2026, la entidad registró una matrícula total de 94,275 participantes. No obstante, del volumen total de inscritos, solo 55,346 personas culminaron de forma satisfactoria sus procesos de capacitación. Esto significa que 38,929 alumnos, equivalente al 41.3% de la matrícula inicial, no terminaron sus programas formativos durante la primera mitad del año.

La oferta para este nuevo periodo abarca capacitaciones técnicas en áreas como construcción civil, electricidad, tecnología, logística, mecánica, refrigeración y energías renovables. Asimismo, se incluyeron programas en gastronomía, turismo, idiomas, artesanías, belleza y gestión empresarial.

En la distribución demográfica de la institución destaca una marcada brecha de género. Las mujeres representaron el 63.2% de la matrícula en el primer semestre, mientras que los hombres alcanzaron el 36.8% de la participación.

Para este periodo, las preinscripciones se realizan a través del portal web de la institución, de forma presencial en sus centros nacionales o mediante las líneas de atención telefónica y mensajería habilitadas.

Los requisitos generales exigen la mayoría de edad (18 años) y poseer nacionalidad panameña o cédula con condición E o N. La entidad mantiene la opción de ingreso para menores de 16 y 17 años, quienes obligatoriamente deben presentar un permiso emitido por la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).