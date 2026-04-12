Registro de naves de Panamá se sitúa en categoría de riesgo medio de cumplimiento internacional

El reporte fue elaborado tras más de 8,700 inspecciones a buques de 79 países detalla el documento anual de la Oficina de Cumplimiento Normativo de Embarcaciones Comerciales.

El informe más reciente del programa de Control del Estado Rector de Puerto, de la Guardia Costera de Estados Unidos (EE.UU.), calificó a Panamá en la categoría de riesgo medio, por su tasa de detención de 1,33% en el periodo 2022–2024.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sugirió que las detenciones de buques panameños en China son represalias por la cancelación del contrato a la filial de CK Hutchison. Fuentes expertas sostienen que el trasfondo es normativo: Panamá figura en la lista de “riesgo medio” de su principal socio comercial, lo que justifica legalmente el incremento en el escrutinio y las detenciones de su flota.

¿Represalias o incumplimiento a las normativas marítimas? Este es el debate ante las detenciones de los buques con bandera panameña por China.

Fundamentos de la calificación

De acuerdo con los datos del documento, los buques con bandera panameña fueron objeto de 1,270 inspecciones en puertos de EEUU, de las cuales 274 presentaron deficiencias, y se registraron 13 detenciones. En total, estas embarcaciones realizaron 1,598 arribos distintos durante el periodo evaluado.

Con estos datos se calculó el 1,33% del porcentaje de radio de detención, según las estadísticas de rendimiento del cumplimiento de la gestión de banderas del reporte.

Esto significa que las banderas con una tasa de detención entre 1% y 2% son consideradas de riesgo medio, una categoría intermedia que no implica sanciones automáticas, pero sí puede incidir en los niveles de escrutinio a los que son sometidos los buques en puertos extranjeros.

En cuanto a organizaciones reconocidas para hacer inspecciones a los buques del registro panameño, el documento también evalúa el desempeño de entidades como Panama Maritime Documentation Service, que registró una tasa de detención de 1,11%, mientras que otras, como Panama Bureau of Shipping y Panama Maritime Surveyors Bureau, no reportaron detenciones en el periodo analizado.

La Estrella de Panamá consultó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sobre el alcance de esta calificación, sus posibles causas y las medidas contempladas; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta al cuestionario remitido desde el pasado jueves.

Esta calificación de “Riesgo Medio” “no es grave, pero eso no quiere decir que no deba atenderse y mejorarse”, según el criterio del exdirector general de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Guillermo Márquez Amado.

Se trata de una evaluación que abarca diversos aspectos y normas internacionales relacionadas a seguridad y hace 30 o 40 años, recordó el también abogado, la marina mercante de Panamá tenía unas condiciones internacionales de seguridad muy poco reconocidas y luego de esfuerzos sustanciales es de las marinas mercantes que está dentro de los mejores estándares.

Y es que la bandera panameña, con 8,710 buques registrados, figura en el reporte de riesgo medio junto a su principal competidor Liberia e Italia, con porcentajes de detención de 1,13% y 1,99%, respectivamente.

Los otros países listados en riesgo medio son Portugal, República de Corea, San Vicente y las Granadinas, así como Antigua y Barbuda, Bahamas, China y Chipré.

“Italia es un país marítimo por excelencia. Si tiene un riesgo medio y está igual que Panamá, quiere decir que nosotros no estamos tan mal. Eso no quiere decir que no debamos mejorar. Vuelvo e insisto en eso”, resaltó el exfuncionario.

Mientras que la lista de países con riesgo alto la componen Comoros, país de África Oriental, con un porcentaje de detenciones de 50% , seguido por Letonia con 33%, Bolivia, con 13,64%, Tanzania y Togo con 15%, Curazao con 7,64% y Vanuatu, en Oceanía con 3,54%, entre 2022 y 2024.

Esta calificación viniendo del país que promovió la creación del registro abierto panameño le resta competitividad, a una actividad que le aporta $112 millones en ingresos al Tesoro Nacional, sin considerar la derrama económica del negocio, coinciden expertos.

Se ‘golpea’ al registro

“Pareciera que estas listas se están convirtiendo para discriminar o golpear los registros abiertos porque hacen ‘target’, golpea al país , al registro” y genera que se hagan inspecciones más detalladas a los buques de bandera panameña”, señaló Demóstenes Sánchez, exsubdirector de Marina Mercante de la AMP.

Sánchez explicó que los registros no administran barcos, por lo que las detenciones no son responsabilidad del registro sino de las condiciones técnicas del buque, a cargo del armador.

El perito marítimo también detalló que la evaluación de EEUU tenía una forma injusta de medición y que el ratio de Panamá, de 1,33% es bajo “si comparas la cantidad de inspecciones respecto a las detenciones”.

Añadió que no se debe “estigmatizar a una bandera por faltas individuales”, toda vez que el control portuario evalúa buque por buque.

Ahora está por verse si en el próximo reporte, el del 2025, y que debe publicarse en el segundo trimestre de este año, Panamá sale de la lista de riesgo tal y como lo hizo Belice.

En el penúltimo informe de la Guardia Costera estadounidense, el de 2023, Panamá ya aparecía como riesgo medio con 1,25% de radio de detenciones entre 2021 y 2023; en este reporte las detenciones también fueron mayores: 25.

Y en un giro de timón, navegando de EEUU a Europa del Mediterráneo, en la lista del Paris Mou, del Estado control de Puerto, Panamá está en la lista gris (hasta el 30 de junio del 2026) con 390 detenciones entre 2022 -2024, se lee en el reporte anual.

Mientras que en el pasado mes de marzo se detuvieron 100 barcos panameños en los diversos puertos chinos lo que generó que el canciller de la República, Javier Martínez Acha, reclamara, recientemente, respeto a la soberanía jurídica de Panamá.

“A raíz del fallo [que canceló el contrato con CK Hutchison] nuestra marina mercante panameña ha registrado un incremento en las inspecciones y detenciones de barcos con bandera panameña en puertos de la República Popular China”, advirtió el canciller.

De acuerdo con datos del Memorando de Tokio, al menos 18 embarcaciones de bandera panameña que fueron retenidas en la primera semana de abril.

Por su parte, el mandatario José Raúl Mulino minimizó estas detenciones apuntando a revisiones en seguridad marítima.

“Como abogado marítimo no es usual...queremos ver la validez y fundamento de estas detenciones, las mismas no tienen que ver con retaliaciones políticas, a lo mejor quieren intensificar la revisión de los buques desde el punto de seguridad marítima” dijo Mulino la semana pasada.

La oportunidad de mejora

La realidad para René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, es que hay “una tendencia” de mayor detención de buques, el 60% de China y la diferencia del resto de países con los que no tenemos ninguna situación como la Panamá Ports Company.

“Sí, hay una situación con esos buques nuestros y es que tienen deficiencias”, dijo.

Es un cúmulo de cosas, certificaciones, algunos asuntos de normativas de contaminación por lo que el país debe considerar la oportunidad de mejora con el aumento de personal técnico y que tengan una carrera administrativa para que crezcan en la especialidad en la AMP, además de adquirir mejores herramientas digitales.

Gómez también comentó que por la mayor cantidad de barcos respecto a otras banderas la posibilidad de una detención es alta, “pero no es que por ser una bandera grande tenemos que estar detenidos. Hay que prever con tiempo que si esa embarcación presenta una deficiencia va a ser detenida” .

“Podemos tomar la situación como alerta para una reingeniería en nuestro registro bandera que es bueno pero a medida que tenemos más barcos necesitamos personal y herramientas”, acotó el presidente de la Cámara Marítima de Panamá.