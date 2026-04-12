Registro de naves de Panamá se sitúa en categoría de riesgo medio de cumplimiento internacional

<span class="mln_uppercase_mln">¿</span>Represalias o incumplimiento a las normativas marítimas? Este es el debate ante las detenciones de los buques con bandera panameña por China.El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sugirió que las detenciones de buques panameños en China son represalias por la cancelación del contrato a la filial de CK Hutchison. Fuentes expertas sostienen que el trasfondo es normativo: Panamá figura en la lista de 'riesgo medio' de su principal socio comercial, lo que justifica legalmente el incremento en el escrutinio y las detenciones de su flota.El informe más reciente del programa de Control del Estado Rector de Puerto, de la Guardia Costera de Estados Unidos (EE.UU.), calificó a Panamá en la categoría de riesgo medio, por su tasa de detención de 1,33% en el periodo 2022–2024.El reporte fue elaborado tras más de 8,700 inspecciones a buques de 79 países detalla el documento anual de la Oficina de Cumplimiento Normativo de Embarcaciones Comerciales.