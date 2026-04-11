Detenciones de buques en China: ¿cómo prepara Panamá su próximo movimiento?

Panamá ha intensificado sus gestiones diplomáticas y técnicas para asegurar que la reciente ola de detenciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China responda estrictamente a criterios técnicos y no a represalias de carácter político.

El vicecanciller de la República, Carlos Hoyos, subrayó que el Estado panameño mantiene un monitoreo constante junto a la Autoridad Marítima de Panamá y socios internacionales para garantizar que estos procedimientos se mantengan dentro del marco de la normativa marítima internacional.

Según Hoyos, la prioridad del país es defender la integridad de su marina mercante, cuya bandera y jurisdicción representan una de las mayores fortalezas competitivas del país en el comercio global, por lo que resulta imperativo descartar cualquier componente político que pudiese estar influyendo en estas acciones.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza Clément, reveló que, particularmente durante el mes de marzo, se contabilizaron más de 100 naves con bandera panameña que enfrentaron algún tipo de detención o inspección en puertos chinos, una cifra que carece de una explicación lógica dentro de los parámetros de operación rutinaria.

Ante este escenario, dijo, el gobierno panameño ha iniciado acercamientos directos con las autoridades de la República Popular China para comprender las razones detrás de este comportamiento y buscar que las inspecciones retornen a los cauces de normalidad técnica.

A pesar del volumen de incidentes, las autoridades panameñas han optado por manejar la situación bajo una estrategia de prudencia diplomática y defensa comercial.

El vicecanciller aclaró que Panamá no mantiene un conflicto directo con el país asiático y que, por el momento, se prefiere considerar estos casos como situaciones aisladas de inconformidad.