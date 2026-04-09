Mulino espera desescalar tensión con China por detenciones a embarcaciones

'Los planes no se anuncian, se ejecutan.' así respondió el presidente de la República, José Raúl Mulino, este jueves 9 de abril al preguntarle sobre su estrategia frente a las detenciones de embarcaciones con bandera panameña por parte de China. 'Es un tema que estamos viendo con mucho cuidado porque es un tema tremendamente técnico. Sí hemos transmitido nuestras preocupaciones a las autoridades diplomáticas de China', añadió.Mulino dio declaraciones a los medios de comunicación luego de un recorrido al puerto de Balboa, una terminal que era administrada por la empresa china Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, y ahora está bajo la administración temporal de Maersk luego que un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre el estado panameño y PPC.La empresa ha comenzado un proceso de arbitraje internacional contra Panamá y otro contra Maersk. El gobierno de China ha expresado su apoyo y la preocupación actual es que represalias contra embarcaciones de bandera panameña afecten las cadenas de suministro de varios países alrededor del mundo.'Aquí para unas cosas es PPC y para otras cosas es el gobierno de China. Como dije yo hace un momento, dos personas distintas y un solo Dios verdadero. Así que no podemos decir qué va a pasar', señaló Mulino. 'Espero y confío que el escalamiento de este tipo de acciones vaya en disminución, en positivo. A nosotros no nos interesa tener un problema con China, pero tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan ad infinitum. Porque más que el nombre de Panamá está en juego la carga mundial', advirtió. Añadió que mucha de la carga afectada no pertenece a Panamá, es más mucha de ella es de China y los buques de empresas reconocidas mundialmente. El mandatario confía en que los arbitrajes, que se encuentran en cortes de Nueva York, se resuelvan en favor de Panamá.