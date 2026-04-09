Mulino espera desescalar tensión con China por detenciones a embarcaciones

“Los planes no se anuncian, se ejecutan.” así respondió el presidente de la República, José Raúl Mulino, este jueves 9 de abril al preguntarle sobre su estrategia frente a las detenciones de embarcaciones con bandera panameña por parte de China. “Es un tema que estamos viendo con mucho cuidado porque es un tema tremendamente técnico. Sí hemos transmitido nuestras preocupaciones a las autoridades diplomáticas de China”, añadió. Mulino dio declaraciones a los medios de comunicación luego de un recorrido al puerto de Balboa, una terminal que era administrada por la empresa china Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, y ahora está bajo la administración temporal de Maersk luego que un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre el estado panameño y PPC. La empresa ha comenzado un proceso de arbitraje internacional contra Panamá y otro contra Maersk. El gobierno de China ha expresado su apoyo y la preocupación actual es que represalias contra embarcaciones de bandera panameña afecten las cadenas de suministro de varios países alrededor del mundo. “Aquí para unas cosas es PPC y para otras cosas es el gobierno de China. Como dije yo hace un momento, dos personas distintas y un solo Dios verdadero. Así que no podemos decir qué va a pasar”, señaló Mulino. “Espero y confío que el escalamiento de este tipo de acciones vaya en disminución, en positivo. A nosotros no nos interesa tener un problema con China, pero tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan ad infinitum. Porque más que el nombre de Panamá está en juego la carga mundial”, advirtió. Añadió que mucha de la carga afectada no pertenece a Panamá, es más mucha de ella es de China y los buques de empresas reconocidas mundialmente. El mandatario confía en que los arbitrajes, que se encuentran en cortes de Nueva York, se resuelvan en favor de Panamá.

Las cifras

El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert, reveló por primera vez el número de embarcaciones detenidas por China. ”En el mes de marzo cerramos con 92 barcos detenidos. Detenidos significa que le encontraron alguna deficiencia de las inspecciones y conllevan a que las arreglen para que así puedan navegar al siguiente puerto de destino”, explicó Roquebert. En total, hay unos 8,600 embarcaciones de bandera panameña navegando alrededor del mundo. Esto quiere decir que alrededor del 1% fueron detenidas por China en marzo. De acuerdo a Roquebert, las cifras mensuales previas oscilaban entre 40 y 60 embarcaciones detenidas. En otras palabras, se ha registrado un aumento, pero el porcentaje total sigue siendo bajo. “Esto no es un tema que se debe manejar en otras esferas. Esto es un tema técnico que la Marina Mercante desde el 98 ha estado haciendo”, enfatizó Roquebert. “Nosotros aquí en la Autoridad Marítima llevamos el control de estas inspecciones a diario porque ese es el diario trabajar nuestro. Tenemos aquí direcciones de seguimiento, de control, de inspecciones, y esto es normal. Lo único malo es que ahora todo el mundo apunta a China por los problemas geopolíticos, pero ese es otro tema. Esto es totalmente técnico”, acotó. El administrador de la AMP señaló que la situación no es nueva, ni exclusiva de China. “En Europa también se están dando inspecciones. En Grecia, en Singapur, en todos los puertos del mundo. En América también se hacen las inspecciones. Y luego si el barco no cumple con sus reglamentos o sus documentos, es lógico que tiene que detenerse hasta que ellos arreglen las cosas que tengan que hacer”, apuntó. Sin embargo, aunque para Roquebert se trata de un tema técnico y normal, la situación ha generado preocupación internacional. Los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú han expresado su preocupación por las inspecciones y retenciones de embarcaciones con bandera panameña en terminales chinas, advirtiendo que ponen bajo presión la libertad de navegación y la estabilidad del comercio marítimo internacional. El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, pidió esta semana “respeto a la soberanía jurídica de Panamá”. Si la situación es técnica y dentro de lo “normal”, ¿por qué se dan los pronunciamientos diplomáticos internacionales? “Ellos han visto con preocupación de que los barcos que llegan ahí, que son de otros países, se ven afectados”, respondió Roquebert. “Entonces están diciendo que qué pasa con Panamá. Ellos han mostrado interés para proteger sus barcos. Nosotros abanderamos barcos de Grecia, de Japón, de Corea, de todo el mundo. Y es lógico que, si tú vas a llegar con un barco a China y tiene bandera panameña, digas ¿qué está pasando?”, señaló. La AMP también envió circulares a las navieras, a las marinas, a los armadores y dueños de barco pidiendo esfuerzos en tener los documentos y papeles de las embarcaciones en orden.

Viaje a Japón

Por su parte, el presidente Mulino envió al director de Marina Mercante a Japón para tener más detalles, ya que Panamá forma parte del Memorando de Entendimiento de Tokio (Tokyo MOU) que establece lineamientos para el manejo de puertos estatales en la región asiática. “Mientras hablamos aquí, está en Japón el director de Marina Mercante para este propósito. Porque claro que queremos ver la validez, el fundamento de estas detenciones”, manifestó el presidente panameño. “Las mismas no tienen que ver con retaliaciones políticas. A lo mejor ellos quieren intensificar la revisión de los buques desde el punto de vista de seguridad marítima. Eso es un tema. Nuestras naves tienen que cumplir estándares internacionales de seguridad, tanto a bordo como el manejo de crisis, pasajeros, cargas y gente de mar. Yo creo que al regreso del director de Marina Mercante podemos tener una mejor evaluación,” concluyó. De acuerdo a la AMP, el director de Marina Mercante, Ramón Franco, estará dos semanas en Japón. Además de reunirse con autoridades para ver el tema del Tokyo MOU, participará en la feria internacional marítima Sea Japan, que arranca el próximo 22 de abril.