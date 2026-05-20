Operación Blindaje: aprehenden a cuatro personas por estafa bancaria y blanqueo de capitales

La Procuraduría General de la Nación informó la mañana este miércoles sobre el desarrollo de la operación “Blindaje”, una acción conjunta entre la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana y agentes de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, que dejó hasta el momento cuatro personas aprehendidas por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Las diligencias se realizaron en distintos puntos de Panamá y Panamá Oeste, específicamente en los sectores de Pueblo Nuevo, Arraiján y La Chorrera, donde las autoridades ejecutaron allanamientos y ubicaron indicios vinculados a la investigación iniciada tras denuncias presentadas en abril de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía Metropolitana, durante uno de los allanamientos efectuados en la residencia de uno de los sospechosos, se encontró presunta sustancia ilícita y dinero en efectivo.

Según las denuncias interpuestas por las víctimas, los afectados recibían llamadas telefónicas de personas que se hacían pasar por empleados de entidades bancarias.

Los supuestos funcionarios les advertían sobre movimientos inusuales o accesos no autorizados en sus cuentas bancarias y les indicaban que debían “blindar” sus fondos transfiriéndolos temporalmente a otras cuentas consideradas seguras.

Posteriormente, les aseguraban que el dinero sería devuelto una vez solucionada la situación. Sin embargo, una vez realizadas las transferencias, los fondos eran retirados por los estafadores y toda comunicación con las víctimas cesaba.

Las personas aprehendidas serán puestas a órdenes de un juez de garantías para las audiencias de legalización de aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.