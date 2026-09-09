¡Oro panameño! El Abel Bravo reina en el baloncesto de Codicader 2026

El Colegio Abel Bravo de Colón garantizó la medalla de oro para la delegación de Panamá en la disciplina de baloncesto al imponerse a la representación de Costa Rica en la gran final disputada este miércoles 9 de septiembre en Honduras, en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (Codicader) 2026.

En otras disciplinas como el futsal femenino Sub-17, el equipo del Instituto Rubiano logró acceder a la disputa por el título en su primera participación en esta competición, luego de superar con un marcador de 5-1 al combinado anfitrión de Honduras en la semifinal, asegurando la oportunidad de competir por la presea dorada.

Por otro lado, las delegaciones del Instituto Urracá de Veraguas mantuvieron una actuación destacada al certificar sus clasificaciones a la fase semifinal en dos disciplinas colectivas.

En el béisbol, la novena veragüense concretó una victoria de 13 -3 ante Nicaragua mediante la regla del abultamiento de carreras en el sexto episodio; mientras que la escuadra de voleibol femenino sumó su tercer triunfo consecutivo e invicto en el certamen al derrotar a la representación nicaragüense en tres sets seguidos con marcadores parciales de 25-16, 25-15 y 25-13.

La jornada para los centros educativos panameños se completó en la disciplina de fútbol masculino, donde la escuadra del Colegio Nuestra Señora de Lourdes obtuvo un triunfo en un encuentro ajustado frente al cuadro hondureño, al tiempo que la representación femenina del Colegio Real Panamá finalizó su compromiso con un empate 2-2 ante el mismo rival.

Paralelamente, las atletas del Colegio Mariano Prados Araúz, en representación de la región educativa de Coclé, concluyeron su calendario de partidos en las rondas de competencia del torneo de balonmano.

Por ahora, se espera que se ejecuten las finales en los otros deportes en los que Panamá tiene representación. Con el triunfo en baloncesto, serían 18 medallas de oro para la representación canalera en esta justa centroamericana.