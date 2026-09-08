¡Lluvia de medallas! Panamá sigue ganando en los Codicader 2026

La delegación deportiva estudiantil de Panamá sumó este martes 8 de septiembre una nueva cosecha de medallas de oro, plata y bronce en boxeo, taekwondo y tenis de campo, además de asegurar clasificaciones en baloncesto y fútbol durante la reciente jornada de los Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación (Codicader) celebrados en Honduras.

El Ministerio de Educación (Meduca), contabiliza hasta el momento 17 preseas doradas, mientras que el desempeño en las medallas de plata y bronce ha cumplido con las expectativas esperadas por lo que va de la competencia.

En el desarrollo de las pruebas de contacto, la representación panameña consiguió cuatro medallas de oro en la disciplina de boxeo a través de Ashly Cerrud, Seth Rodríguez de la Escuela Paso Blanco #1, Magdiel Sánchez del Colegio República de Honduras y Juan Ríos del Instituto para la Cultura y la Educación.

Al mismo tiempo que el taekwondo aportó dos títulos dorados por medio de Natalia Pérez Barragán en la categoría de -44 kilogramos y Daniela Samudio del Colegio Bilingüe de Panamá en +68 kilogramos, además de una medalla de plata obtenida por Misael Montero Pérez en -59 kilogramos y once preseas de bronce repartidas entre la modalidad de combate y la categoría de poomsae.

Paralelamente, el tenis de campo finalizó la primera etapa de sus competencias con medallas de oro para Gabriella Leurck en sencillos y en la modalidad de dobles junto a Isabella Leurck, complementadas con preseas de plata para Paulina Meza en la rama individual y la dupla de Eric Quintero e Isabella Leurck en dobles mixtos, junto a medallas de bronce obtenidas por Juan Fernando Fondevila, Eric Quintero y Dominique Meza.

Por su parte, en los deportes de conjunto el Colegio Abel Bravo de Colón superó a la representación de El Salvador para clasificar a la final del torneo de baloncesto masculino, mientras que el Colegio Nuestra Señora de Lourdes de Panamá Norte derrotó 1-0 al conjunto de Honduras en el fútbol de campo y la selección femenina de baloncesto concluyó su participación en la quinta casilla de la tabla general.

Estos nuevos resultados extienden la producción de la delegación en la cita centroamericana, donde el Meduca contabilizó un reporte previo de 22 medallas tras las actuaciones de Marcos Murillo con tres preseas doradas en pesas, el equipo de judo que alcanzó diez medallas encabezadas por la abanderada Julieta Escobar en los -52 kilogramos y Camille Muñoz en la viga de equilibrio de la gimnasia artística.