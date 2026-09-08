Gobierno aprueba dos nuevas zonas francas con inversiones por más de $20 millones

El Consejo de Gabinete aprobó las resoluciones 107-26 y 108-26, mediante las cuales emitió concepto favorable para que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas otorgue las licencias de Promotor y Operador e inscriba en el Registro Oficial de Zonas Francas a dos nuevas empresas.

Se trata de New City Construccion, S.A., con nombre comercial Zona Franca Atlapa, y Nevada Logistics, S.A., que operará bajo el nombre Nevada Logistic Free Zone.

New City Construccion, S.A., inscrita en el Registro Público de Panamá desde el 21 de junio de 2018, desarrollará la Zona Franca Atlapa en el corregimiento de Feuillet, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

El proyecto contempla una inversión de $750,000 en su primera fase, mientras que para una segunda etapa se proyecta una inversión adicional de $1.2 millones.

De esta manera, la inversión prevista para el proyecto alcanzaría los $1.95 millones en ambas fases.

Por su parte, Nevada Logistics, S.A. desarrollará la Nevada Logistic Free Zone en el sector de Los 4 Altos, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

La empresa contempla una inversión inicial de $4,103,267 durante su primera fase y una inversión futura de $14,676,000 para la segunda etapa.

En total, el proyecto prevé una inversión de aproximadamente $18.78 millones.

Uno de los principales impactos previstos por Nevada Logistic Free Zone es la generación de más de 2,500 empleos directos e indirectos durante su fase de operación.

Sumando las inversiones previstas por ambos proyectos, las nuevas zonas francas contemplan una inversión total de aproximadamente $20.73 millones entre sus primeras y segundas fases.