Subsidio eléctrico en Panamá: Gobierno aprueba $122 millones para evitar alza en facturas

El Gobierno Nacional destinará $122 millones para evitar que los ajustes en las tarifas eléctricas se traduzcan en un aumento en las facturas de los consumidores panameños entre septiembre y diciembre de 2026.

La medida quedó autorizada mediante la Resolución de Gabinete No. 110-26, aprobada por el Consejo de Gabinete, y busca compensar el impacto de la actualización tarifaria que realiza la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la Asep, explicó que las tarifas eléctricas deben actualizarse conforme al marco regulatorio, pero el Ejecutivo decidió establecer un subsidio para que ese ajuste no represente un incremento en las facturas de los clientes.

“Las tarifas se actualizan de acuerdo con la normativa, el Gobierno Nacional establece un subsidio y los clientes no verán un aumento en sus facturas por estos ajustes”, explicó Rodríguez Crespo durante una conferencia de prensa.

El mecanismo comenzará con la facturación de septiembre y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué significa para los consumidores?

La actualización tarifaria forma parte del proceso mediante el cual la Asep revisa los costos y las condiciones del servicio eléctrico. Sin embargo, el subsidio aprobado por el Ejecutivo permite cubrir el efecto del ajuste durante el periodo establecido.

En términos prácticos, los clientes no deberán asumir en sus facturas el incremento asociado a esta actualización tarifaria, de acuerdo con lo explicado por la administradora general de la Asep.

El monto aprobado por el Gobierno para este propósito asciende a $122 millones, una cifra que representa el costo fiscal de mantener sin aumento las facturas de los consumidores durante los últimos cuatro meses de 2026.

Asep también da seguimiento a reclamos y sanciones

Durante la conferencia de prensa, Rodríguez Crespo también se refirió a las denuncias presentadas por usuarios contra las empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica.

La administradora general explicó que la Asep mantiene procesos de fiscalización sobre las empresas y da seguimiento a las sanciones impuestas por incumplimientos relacionados con el servicio.

Según detalló, de procesos sancionatorios por alrededor de $100 millones, unos $23 millones ya se acreditaron en las facturas de clientes afectados por situaciones correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Rodríguez Crespo indicó además que otros $26 millones permanecen en procesos judiciales, mientras que cerca de $50 millones están en proceso de aplicación mediante proyectos dirigidos a mejorar el servicio eléctrico.

La funcionaria señaló que la Asep realiza auditorías para verificar que las empresas cumplan con las obligaciones derivadas de estos procesos.

Fiscalización de las redes

El seguimiento al servicio eléctrico también incluye la inspección de las redes de distribución. Rodríguez Crespo informó que, durante los últimos dos años, la Asep fiscalizó aproximadamente 32,000 kilómetros de redes eléctricas correspondientes a las tres empresas distribuidoras.

Esta labor busca verificar las condiciones en que se presta el servicio y atender situaciones reportadas por los usuarios, entre ellas fluctuaciones y problemas en el suministro eléctrico.

Panamá Oeste figura entre las áreas donde los consumidores plantearon inquietudes sobre la continuidad y calidad del servicio. Frente a estos reclamos, la Asep mantiene la fiscalización y la atención directa a los usuarios.

Atención a los usuarios

Como parte de esa estrategia, la Asep mantiene jornadas de atención mediante su programa Asep Móvil, que permite a los usuarios presentar reclamos y recibir orientación sobre problemas relacionados con los servicios públicos.

Rodríguez Crespo destacó la participación de los consumidores en estas jornadas y reiteró que la entidad mantiene abiertos sus canales de atención para recibir denuncias y dar seguimiento a los casos.