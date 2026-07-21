ASEP endurece supervisión a eléctricas tras 5.114 reclamos en seis meses

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) ordenó a las empresas Edemet, Edechi y ENSA ejecutar un plan de cumplimiento obligatorio para corregir deficiencias en la prestación del servicio eléctrico y mejorar la atención a los usuarios, luego de registrar un incremento de las quejas ciudadanas.

La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, informó que sostuvo reuniones con directivos de Naturgy, empresa que opera Edechi y Edechi, así como con representantes de ENSA, para exigir la aplicación inmediata de medidas correctivas y el cumplimiento de compromisos que serán verificados por el regulador.

La decisión de la ASEP se produjo en un contexto en el que el servicio eléctrico concentró la mayor cantidad de reclamos presentados ante el regulador. Entre enero y junio de 2026, la entidad admitió 5.114 reclamos por electricidad, equivalentes al 95,6% de los 5.348 reclamos recibidos en los tres sectores regulados (electricidad, agua potable y telecomunicaciones).

Las estadísticas de la Dirección Nacional de Atención al Usuario de la ASEP muestran que el principal motivo de reclamación fue el alto consumo de energía, con 3.955 casos, seguido por daños en aparatos eléctricos por cambios o fluctuaciones de voltaje, con 344 reclamos, y fraude, con 315. También figuran reclamaciones por estimaciones de consumo, nivel de tensión y solicitudes de suministro.

Siguiendo con las cifras oficiales solo en junio, la ASEP admitió 1.291 reclamos de electricidad, la cifra mensual más alta del primer semestre. En enero fueron 563; en febrero, 462; en marzo, 749; en abril, 1.005; en mayo, 1.044; y en junio, 1.291. Ese comportamiento respalda el argumento de un aumento de las reclamaciones.

Entre las principales observaciones figuran reclamaciones por altos consumos de energía, la falta de notificación previa al reemplazo de medidores, demoras en la atención de requerimientos formulados por la ASEP, prolongados tiempos de espera en agencias comerciales y la gestión de reclamos por daños en equipos eléctricos.

Debido a lo anterior, el plan que informó la ASEP también incluye acciones para reducir las fluctuaciones de voltaje, agilizar la reparación de luminarias del alumbrado público y corregir los ciclos de lectura de medidores que exceden el período establecido por la normativa vigente.

“Estamos dando seguimiento permanente a los casos reportados por la ciudadanía a través de nuestras distintas plataformas. Exigimos soluciones inmediatas a las inconsistencias que continúan afectando a los clientes y usuarios del servicio eléctrico”, afirmó Rodríguez Crespo.

La ASEP informó que mantendrá una fiscalización permanente para verificar el cumplimiento de las medidas y comprobar mejoras sostenibles tanto en la calidad del suministro como en la atención a los usuarios.

Los datos oficiales indican que Edemet concentró el 61% de los reclamos de electricidad admitidos por la ASEP, seguida de ENSA con 32% y Edechi con 7%. Además, las provincias de Panamá y Panamá Oeste acumularon 3.382 de los 5.114 reclamos del sector eléctrico registrados durante el primer semestre.