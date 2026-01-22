Reclamos ante la ASEP bajan en 2025, pero la electricidad sigue liderando

La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, destacó que durante 2025 la entidad alcanzó 'cifras sin precedentes en la fiscalización de los servicios públicos, consolidando un modelo de regulación más cercano, eficiente y centrado en el ciudadano'.Rodríguez explicó que la fiscalización se fortaleció como una herramienta estratégica, reflejada en 17,981 acciones de supervisión en los sectores de electricidad, telecomunicaciones y agua potable. Estas labores incluyeron recorridos por 9,490 kilómetros de red eléctrica en todo el país, un despliegue equivalente a cruzar Panamá trece veces de Darién a Chiriquí.'La transformación de los servicios públicos está en marcha', afirmó Rodríguez Crespo en su informe de gestión correspondiente a 2025.