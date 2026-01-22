Exportaciones de Panamá a Ecuador se disparan 218 % en 2025 y abren nuevas oportunidades en Davos

Panamá y Ecuador reforzaron en Davos su agenda económica y comercial con un enfoque en el crecimiento de las exportaciones panameñas y la ampliación de oportunidades de comercio e inversión entre ambos países. El acercamiento se dio durante el encuentro sostenido entre el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y el ministro ecuatoriano de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, en el marco del Foro Económico Mundial, donde Panamá participa con una delegación oficial encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El intercambio comercial reciente refleja un marcado dinamismo. En 2025, las exportaciones panameñas hacia Ecuador registraron un crecimiento cercano al 218 %, al pasar de $2.1 millones en 2024 a $6.5 millones en 2025. Estas ventas se concentran principalmente en el sector pesquero, con un portafolio de más de una veintena de productos, lo que evidencia el potencial de Panamá para ampliar su presencia en el mercado ecuatoriano. A ello se suma una presencia sostenida de capital ecuatoriano en Panamá, particularmente en sectores como banca, manufactura, alimentos, comercio minorista y energía, lo que evidencia la confianza del empresariado ecuatoriano en el clima de negocios panameño.

Este desempeño se enmarca en un contexto bilateral renovado tras la exclusión de Panamá de la lista fiscal ecuatoriana, lo que permitió reactivar el diálogo económico. Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una integración más profunda y retomar conversaciones para la suscripción de un marco general que siente las bases para una eventual negociación de un Acuerdo de Complementación Económica de Alcance Parcial, orientado a facilitar el comercio, la inversión y el encadenamiento productivo.

Durante el encuentro también se destacó la complementariedad entre ambas economías y el papel de Panamá como plataforma logística y de servicios para una mayor articulación comercial con Ecuador, en un entorno institucional favorable marcado por la participación de ambos países como Estados Asociados del Mercosur y miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

Panamá y Ecuador mantienen relaciones diplomáticas desde el 1 de septiembre de 1908. Más de un siglo después, la reunión sostenida en Davos confirma la voluntad de ambos países de proyectar esta relación hacia el futuro, apostando por una integración que impulse el crecimiento, la competitividad y una mayor inserción internacional de sus economías.