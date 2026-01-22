Crisis de basura provoca choque político en la Asamblea por el control del aseo urbano

En medio de una crisis de basura que se prolonga sin solución en San Miguelito y que ya se transformó en un enfrentamiento político abierto, el pleno de la Asamblea Nacional recibió el pasado miércoles 21 de enero dos anteproyectos de ley completamente antagónicos, presentados como supuestas salidas legislativas a un conflicto que mantiene al Órgano Ejecutivo y a la Alcaldía de San Miguelito en una pugna directa, mientras el distrito se acerca peligrosamente a una emergencia sanitaria.La presentación simultánea de ambas iniciativas no solo profundiza la incertidumbre, sino que coloca a la Asamblea Nacional en el centro de una disputa de poder: decidir cuál proyecto avanza implica escoger entre la descentralización y el control local, o la concentración de recursos, decisiones y autoridad en manos del gobierno central. La exdiputada, Ana Matilde Gómez, señaló a La Estrella de Panamá que tener este debate es 'absurdo', sin embargo, es necesario que la Asociación de Municipios alce su voz en este caso. 'Es un debate absurdo en el que la Asociación de Municipios no debería quedarse callada porque es una decisión política que busca debilitarlos. Ya la concentración de la recolección de la basura en manos del Ejecutivo ha demostrado ser un fracaso y un espacio para los grandes negociados', expresó Gómez.Por su parte, en la Asamblea el debate, lejos de ser técnico, amenaza con dividir bancadas, alinear intereses políticos y convertir la crisis de la basura en un nuevo campo de batalla legislativo.