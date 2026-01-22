Crisis de basura provoca choque político en la Asamblea por el control del aseo urbano

En medio de una crisis de basura que se prolonga sin solución en San Miguelito y que ya se transformó en un enfrentamiento político abierto, el pleno de la Asamblea Nacional recibió el pasado miércoles 21 de enero dos anteproyectos de ley completamente antagónicos, presentados como supuestas salidas legislativas a un conflicto que mantiene al Órgano Ejecutivo y a la Alcaldía de San Miguelito en una pugna directa, mientras el distrito se acerca peligrosamente a una emergencia sanitaria. La presentación simultánea de ambas iniciativas no solo profundiza la incertidumbre, sino que coloca a la Asamblea Nacional en el centro de una disputa de poder: decidir cuál proyecto avanza implica escoger entre la descentralización y el control local, o la concentración de recursos, decisiones y autoridad en manos del gobierno central. La exdiputada, Ana Matilde Gómez, señaló a La Estrella de Panamá que tener este debate es “absurdo”, sin embargo, es necesario que la Asociación de Municipios alce su voz en este caso. ”Es un debate absurdo en el que la Asociación de Municipios no debería quedarse callada porque es una decisión política que busca debilitarlos. Ya la concentración de la recolección de la basura en manos del Ejecutivo ha demostrado ser un fracaso y un espacio para los grandes negociados”, expresó Gómez. Por su parte, en la Asamblea el debate, lejos de ser técnico, amenaza con dividir bancadas, alinear intereses políticos y convertir la crisis de la basura en un nuevo campo de batalla legislativo.

¿Cuáles son las propuestas?

De lo presentado el miércoles pasado en el pleno, la primera propuesta fue impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda. La misma apunta a consolidar un modelo abiertamente centralizado, al otorgar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) el control exclusivo del servicio de recolección de residuos en San Miguelito, desplazando al municipio de toda función operativa y concentrando en una sola entidad la planificación, contratación, ejecución y manejo de los recursos vinculados al aseo urbano. En contraste, la propuesta presentada por el diputado Luis Duke, de la bancada de Vamos, plantea un giro hacia la descentralización del servicio de aseo, restituyéndolo como una competencia principal y originaria de los municipios, mientras redefine a la AAUD como un ente de apoyo técnico, coordinación y asistencia temporal, y no como operador permanente, sustentando su enfoque en los principios constitucionales de autonomía municipal, subsidiariedad y descentralización del Estado. El proyecto de ley impulsado por Duke reivindica la autonomía municipal al establecer que la Alcaldía debe conservar la facultad de regular el servicio, cobrar la tasa de aseo, realizar las contrataciones y ejercer la fiscalización directa, dejando claro que el gobierno central no puede sustituir ni desplazar al municipio ni que la AAUD puede convertirse en un operador permanente. En sentido opuesto, la iniciativa promovida por Pineda reduce el rol de la Alcaldía a funciones de coordinación comunitaria, fiscalización social y apoyo institucional, sin poder real de decisión sobre la gestión del servicio de recolección de basura.

Tasa de aseo

En cuanto a la tasa de aseo, la propuesta del diputado del PRD señala que todos los recursos de aseo pasan directamente a la AAUD, privando al municipio de San Miguelito no debe administrar tasas, subsidios e ingresos del servicio de recolección. Por otro lado, Duke propone que la tasa de aseo sea administrada por el municipio incluyendo la tarifa y el uso de fondos, mientras que la AAUD solo tendrá la responsabilidad de ajustar las tarifas de aseo de forma temporal y excepcional. Además, propone que el 5% de esta tasa sea utilizada de forma obligatoria para educación ambiental.

Mancuerna AAUD y Alcaldía San Miguelito