Reglamento interno quedará para después de la ratificación del subcontralor

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional retomará la discusión del reglamento interno una vez concluya el proceso de ratificación del subcontralor y otros nombramientos pendientes, según informó su presidenta, la diputada Dana Castañeda.

Durante una sesión de la comisión, Castañeda explicó que en las últimas semanas la agenda se centró en resolver las ratificaciones que permanecían en las oficinas técnicas, entre ellas la de magistrados suplentes, necesarios para garantizar la continuidad del sistema judicial en caso de impedimentos de magistrados principales.

“Se agotó el tema de las ratificaciones que estaban pendientes, incluidos los magistrados suplentes, lo cual resultaba necesario para avanzar”, expresó la diputada.

La presidenta de la comisión indicó que, una vez se defina la ratificación del subcontralor, el reglamento interno quedará como el único asunto pendiente en la agenda de Credenciales.

Precisó que el proyecto del reglamento interno se encuentra en la etapa de votación de los segundos bloques, paso previo para avanzar al último bloque y preparar el texto único.

Ese documento será remitido al pleno de la Asamblea Nacional, donde los diputados decidirán el destino final del reglamento que rige el funcionamiento del Órgano Legislativo.

Castañeda subrayó que los cambios al reglamento dependerán de la voluntad de la comisión y del respaldo de los votos, al tratarse de una norma que regula los procedimientos de debate, votación y organización interna del Legislativo.

Las propuestas buscan introducir cambios en aspectos como el registro de votaciones, los procedimientos legislativos, la publicación de información institucional y otros mecanismos destinados a reforzar el control ciudadano sobre la labor parlamentaria.