Tribunal Electoral analiza el uso de la inteligencia artificial en las elecciones de 2029

El Tribunal Electoral (TE) comenzó a sentar las bases para incorporar la inteligencia artificial (IA) como una herramienta clave en la organización y fortalecimiento de los próximos procesos electorales, con especial énfasis en las elecciones generales de 2029.

Como parte de esta estrategia, el magistrado presidente del TE, Narciso Arellano Moreno, sostuvo este martes 21 de julio una reunión de trabajo con Nicolás Liendo, especialista en inteligencia artificial del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), con el propósito de analizar los avances, desafíos y oportunidades que ofrece esta tecnología aplicada al ámbito electoral.

En el encuentro también participó Alicia Del Águila, gerente de Programas de la oficina de IDEA Internacional en Panamá. Durante la reunión se intercambiaron criterios sobre el potencial de las herramientas basadas en inteligencia artificial para fortalecer la transparencia institucional, optimizar procesos internos y contribuir a una gestión electoral más eficiente y confiable.

Las autoridades también abordaron aspectos relacionados con la próxima asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral, que este año tendrá como sede a Panamá.

El evento reunirá a representantes de organismos electorales y expertos internacionales para debatir sobre los principales retos que enfrentan los sistemas democráticos en un contexto marcado por el acelerado desarrollo tecnológico.

El Tribunal Electoral destacó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para modernizar la administración electoral, siempre que su implementación se realice bajo criterios de responsabilidad, transparencia y respeto a los principios democráticos.

La institución indicó que este tipo de acercamientos con organismos internacionales forman parte de una agenda orientada a incorporar buenas prácticas y experiencias exitosas que permitan fortalecer la capacidad técnica del organismo electoral de cara a futuros procesos.

Con estas acciones, el Tribunal Electoral reafirma su compromiso con la modernización permanente de sus servicios y con la adopción de herramientas tecnológicas que contribuyan a consolidar la confianza ciudadana en el sistema electoral panameño, en preparación para los comicios generales de 2029.