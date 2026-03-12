Reformas electorales cierran con disputa por subsidio de $158 millones

'Yo quisiera saber quién puede hacer un supermercado ahora con la misma plata de hace cinco años', dijo al referirse al aumento del costo de vida y su impacto en la organización de procesos electorales.El representante advirtió que las elecciones de 2029 podrían requerir más recursos debido a varios factores logísticos.'Las elecciones en el 2029 van a ser mucho más costosas. Vamos a tener más mesas de votación y ahora se nos añade otro gasto más que es el conteo y el escrutinio del Parlamento Centroamericano', afirmó en referencia al proceso vinculado al Parlamento Centroamericano.A su juicio, reducir el financiamiento podría afectar la capacidad de organización del sistema electoral.'La democracia no tiene precio', sostuvo durante el debate.'En vez de reducir, se deben dar las herramientas necesarias para que nuestra democracia vaya creciendo cada vez más fuerte'.Ante la falta de apoyo para reducir el subsidio al 0.5%, el Partido Panameñista presentó una propuesta intermedia para fijar el financiamiento en 0.75% de los ingresos corrientes del Estado.La iniciativa fue sometida a votación en la mesa de reformas electorales.