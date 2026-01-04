Magistrado Arellano Moreno rinde cuentas de su gestión 2025 en el Tribunal Electoral

Durante el año 2025, el magistrado presidente encabezó <b>41 sesiones del pleno del TE y presidió 27 de las 29 sesiones de la CNRE</b>, consolidando un ritmo de trabajo sostenido en materia institucional y normativa.Entre las actividades más relevantes figura su primera entrevista a un medio de comunicación social, concedida el 14 de enero de 2025 y publicada el 20 de ese mes. También participó en la presentación de publicaciones académicas vinculadas al fortalecimiento democrático, como el libro <i><b>'Las primarias como juegos estratégicos. Selección de candidaturas, democracia interna y partidos políticos en Panamá'</b></i>, de la Dra. Flavia Freidenberg.En el ámbito de cooperación interinstitucional y proyección internacional, firmó el contrato entre <b>SERTV </b>y el<b> TE</b>, participó como observador electoral en los comicios de Ecuador y Honduras, y representó a Panamá en encuentros regionales e internacionales, como la <b>Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral en Medellín </b>y la<b> Reunión Interamericana de Autoridades Electorales en Santiago de Chile</b>.Asimismo, inauguró la octava <b>Comisión Nacional de Reformas Electorales </b>y la<b> Semana de la Educación Cívica Electoral</b>, y participó en iniciativas sobre innovación y democracia, como el Taller 'Inteligencia Artificial y Democracia', organizado por IDEA Internacional y el Tribunal Electoral.En noviembre de 2025, Arellano Moreno fue juramentado como <b>presidente de la Red Mundial de Justicia Electoral</b>, consolidando la presencia del Tribunal Electoral panameño en espacios internacionales de cooperación y fortalecimiento institucional.