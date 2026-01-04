  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Magistrado Arellano Moreno rinde cuentas de su gestión 2025 en el Tribunal Electoral

Narciso Arellano Moreno, magistrado del Tribunal Electoral.
Narciso Arellano Moreno, magistrado del Tribunal Electoral. Cedida | TE
Por
Mileika Lasso
  • 04/01/2026 10:43
Rendición de cuentas, reformas electorales y observación internacional marcan el primer año de gestión de Arellano Moreno en el Tribunal Electoral

Al cumplirse su primer año como magistrado del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano Moreno presentó un balance de gestión marcado por la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la institución electoral.

Arellano Moreno recordó que desde su llegada al TE, el 2 de enero de 2025, asumió el compromiso de actuar con apego a la Constitución y la Ley, bajo principios de equidad y justicia, con énfasis en el trabajo en equipo, el respeto a los derechos civiles y la defensa de las libertades democráticas. Según expuso, estos pilares han guiado su gestión para garantizar la credibilidad del sistema electoral panameño.

En su balance, destacó que la defensa de la libertad de expresión, así como el respeto a los derechos humanos y ciudadanos a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones, han sido ejes centrales para preservar la confianza pública en el Tribunal Electoral.

Como presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), Arellano Moreno subrayó los avances alcanzados en la construcción de una propuesta de legislación electoral más justa y equitativa, así como la asunción de compromisos internacionales orientados a fortalecer la democracia y la justicia electoral a nivel global.

“Estamos convencidos de que, con el aporte de todos los ciudadanos, es posible consolidar una democracia participativa y duradera para beneficio de todos los panameños y panameñas”, expresó el magistrado a través de un comunicado de prensa.

Directiva y responsabilidades asumidas en 2025

El 2 de enero de 2025, tras tomar posesión, el Pleno del TE escogió la nueva directiva, integrada por Narciso Arellano Moreno como magistrado presidente; Luis Guerra Morales, primer vicepresidente; y Alfredo Juncá Wendehake, segundo vicepresidente. En esa misma sesión, Arellano Moreno fue designado presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales 2025.

Principales actividades desarrolladas

Durante el año 2025, el magistrado presidente encabezó 41 sesiones del pleno del TE y presidió 27 de las 29 sesiones de la CNRE, consolidando un ritmo de trabajo sostenido en materia institucional y normativa.

Entre las actividades más relevantes figura su primera entrevista a un medio de comunicación social, concedida el 14 de enero de 2025 y publicada el 20 de ese mes. También participó en la presentación de publicaciones académicas vinculadas al fortalecimiento democrático, como el libro “Las primarias como juegos estratégicos. Selección de candidaturas, democracia interna y partidos políticos en Panamá”, de la Dra. Flavia Freidenberg.

En el ámbito de cooperación interinstitucional y proyección internacional, firmó el contrato entre SERTV y el TE, participó como observador electoral en los comicios de Ecuador y Honduras, y representó a Panamá en encuentros regionales e internacionales, como la Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral en Medellín y la Reunión Interamericana de Autoridades Electorales en Santiago de Chile.

Asimismo, inauguró la octava Comisión Nacional de Reformas Electorales y la Semana de la Educación Cívica Electoral, y participó en iniciativas sobre innovación y democracia, como el Taller “Inteligencia Artificial y Democracia”, organizado por IDEA Internacional y el Tribunal Electoral.

En noviembre de 2025, Arellano Moreno fue juramentado como presidente de la Red Mundial de Justicia Electoral, consolidando la presencia del Tribunal Electoral panameño en espacios internacionales de cooperación y fortalecimiento institucional.

Compromiso institucional

Al cierre de su informe, el magistrado reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a sus colegas del pleno y al personal del TE para ofrecer a la nación una institución confiable, sólida y garante de las libertades civiles y democráticas.

VIDEOS
Lo Nuevo