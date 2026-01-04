Magistrado Arellano Moreno rinde cuentas de su gestión 2025 en el Tribunal Electoral

Al cumplirse su primer año como magistrado del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano Moreno presentó un balance de gestión marcado por la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la institución electoral.

Arellano Moreno recordó que desde su llegada al TE, el 2 de enero de 2025, asumió el compromiso de actuar con apego a la Constitución y la Ley, bajo principios de equidad y justicia, con énfasis en el trabajo en equipo, el respeto a los derechos civiles y la defensa de las libertades democráticas. Según expuso, estos pilares han guiado su gestión para garantizar la credibilidad del sistema electoral panameño.

En su balance, destacó que la defensa de la libertad de expresión, así como el respeto a los derechos humanos y ciudadanos a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones, han sido ejes centrales para preservar la confianza pública en el Tribunal Electoral.

Como presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), Arellano Moreno subrayó los avances alcanzados en la construcción de una propuesta de legislación electoral más justa y equitativa, así como la asunción de compromisos internacionales orientados a fortalecer la democracia y la justicia electoral a nivel global.

“Estamos convencidos de que, con el aporte de todos los ciudadanos, es posible consolidar una democracia participativa y duradera para beneficio de todos los panameños y panameñas”, expresó el magistrado a través de un comunicado de prensa.