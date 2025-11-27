Presidente del Tribunal Electoral asume la presidencia de la Red Mundial de Justicia Electoral

<b>El magistrado Narciso J. Arellano Moreno, presidente del Tribunal Electoral de Panamá,</b> asumió este jueves la presidencia de la <b>Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE)</b> durante un acto celebrado en Cartagena, Colombia. El encuentro reunió a autoridades electorales de distintos continentes, representantes de organismos internacionales, magistrados y miembros de la comunidad académica.<b>La RMJE, creada en 2017, agrupa tribunales electorales y órganos judiciales de África, Europa y América.</b> Su objetivo es fortalecer la institucionalidad democrática, promover el intercambio de experiencias, impulsar buenas prácticas en justicia electoral y defender los principios de independencia judicial y transparencia en los procesos electorales.Durante el encuentro, se destacó que <b>este espacio internacional se ha consolidado como una plataforma clave para fortalecer la democracia global</b>, fomentar la integridad en los comicios, garantizar el acceso equitativo a la justicia electoral y diseñar estrategias conjuntas frente a retos emergentes, como la desinformación, las noticias falsas, la inteligencia artificial y el financiamiento político.Con su designación, <b>Panamá asume un rol central en la articulación de esfuerzos internacionales </b>para la protección de los valores democráticos y la modernización de los sistemas de justicia electoral.