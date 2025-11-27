Presidente del Tribunal Electoral asume la presidencia de la Red Mundial de Justicia Electoral

El magistrado Narciso J. Arellano Moreno, presidente del Tribunal Electoral de Panamá, asumió este jueves la presidencia de la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE) durante un acto celebrado en Cartagena, Colombia.

El encuentro reunió a autoridades electorales de distintos continentes, representantes de organismos internacionales, magistrados y miembros de la comunidad académica.

La RMJE, creada en 2017, agrupa tribunales electorales y órganos judiciales de África, Europa y América.

Su objetivo es fortalecer la institucionalidad democrática, promover el intercambio de experiencias, impulsar buenas prácticas en justicia electoral y defender los principios de independencia judicial y transparencia en los procesos electorales.

Durante el encuentro, se destacó que este espacio internacional se ha consolidado como una plataforma clave para fortalecer la democracia global, fomentar la integridad en los comicios, garantizar el acceso equitativo a la justicia electoral y diseñar estrategias conjuntas frente a retos emergentes, como la desinformación, las noticias falsas, la inteligencia artificial y el financiamiento político.

Con su designación, Panamá asume un rol central en la articulación de esfuerzos internacionales para la protección de los valores democráticos y la modernización de los sistemas de justicia electoral.