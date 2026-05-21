Desinformación e IA amenazan legitimidad electoral en Colombia

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) advirtió que la desinformación electoral se convirtió en un “riesgo sistémico” para la democracia colombiana, a pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en un contexto marcado por polarización política, violencia y expansión acelerada de contenidos manipulados en redes sociales.

La advertencia surgió durante la presentación de un informe elaborado junto a la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, en el que se analizan los efectos de las narrativas falsas de fraude electoral y el impacto de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en los procesos democráticos.

El documento sostiene que las campañas de desinformación ya no representan únicamente un problema comunicacional, sino una amenaza directa contra la legitimidad institucional y la estabilidad política.

“La desinformación se ha convertido en un riesgo sistémico para la integridad electoral”, afirmó la directora regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, Marcela Ríos Tobar.

Según el informe, las narrativas infundadas de fraude buscan erosionar la confianza pública y desplazar los canales institucionales de resolución de conflictos electorales.

El estudio también identifica riesgos emergentes vinculados al uso de inteligencia artificial, audios falsos, videos manipulados y campañas digitales impulsadas por creadores de contenido e influenciadores políticos.

Entre los casos citados figura la circulación en marzo de 2026 de un audio falso atribuido al registrador nacional, Hernán Penagos, en el que supuestamente se hablaba de manipulación electoral. Verificaciones independientes concluyeron que el material tenía indicios de clonación de voz mediante inteligencia artificial.

IDEA Internacional también alertó sobre el crecimiento de discursos de odio y violencia política digital contra mujeres, comunidades indígenas y población LGBTQIA+, fenómenos que, según el documento, amplifican la polarización y deterioran el debate democrático.

El informe cita datos de ONU Mujeres y organismos colombianos según los cuales 78,8% de las candidatas en elecciones regionales sufrió algún tipo de violencia política y 41,2% reportó ataques en redes sociales.

La organización también vinculó la desinformación con hechos de violencia ocurridos en el país. El documento recuerda el ataque a la sede de la Registraduría en Gamarra, Cesar, en octubre de 2023, donde murió una funcionaria pública tras disturbios relacionados con denuncias de supuesto fraude electoral.

Pese a las alertas, el estudio reconoce que Colombia mantiene niveles relativamente altos de confianza en la Registraduría y cuenta con mecanismos institucionales robustos de control electoral.

No obstante, IDEA Internacional advirtió que la amenaza actual no depende únicamente de debilidades técnicas del sistema electoral, sino de cómo actores políticos y sociales instrumentalizan la desinformación para generar desconfianza ciudadana.

El informe propone fortalecer la regulación del uso electoral de inteligencia artificial, crear mecanismos permanentes de monitoreo digital y reforzar la coordinación entre autoridades, plataformas tecnológicas, verificadores y sociedad civil.

El diálogo se realizó en Bogotá con participación de representantes de la Registraduría, observadores electorales, organizaciones civiles y académicos especializados en desinformación.