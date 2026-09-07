¡Oro para Panamá! Cosecha de medallas en Codicader 2026

La delegación estudiantil de Panamá inició su participación en los Juegos Codicader 2026 con la conquista de medallas de oro y victorias en competencias colectivas en Honduras, al superar a sus rivales de la región en disciplinas como levantamiento de pesas, judo, gimnasia, taekwondo, boxeo y deportes de conjunto durante las jornadas iniciales de la cita regional.

En el desarrollo de las competencias individuales, la atleta Gabriela Madrid logró la primera medalla de oro para la representación de Panamá en el levantamiento de pesas donde también ganó dos preseas plateadas. En esta misma disciplina, Marcos Murillo conquistó tres medallas de oro.

Asimismo, la disciplina de judo acumuló 10 medallas en total, correspondientes a cuatro de oro, tres de plata y tres de bronce. Los triunfos dorados vinieron de la abanderada de la delegación Julieta Escobar en la división de -52 kilogramos y de las atletas Maija Masih, Danna De León y Joselyn Matos.

Por su parte, Camille Muñoz obtuvo el primer lugar en la viga de equilibrio en gimnasia, mientras que Nathalia Pérez se ubicó en la primera posición en taekwondo y Ashly Cerrud hizo lo propio en el boxeo dentro de la categoría de -52 kilogramos, disciplina en la cual ocho competidores avanzaron a la fase final.

Adicionalmente, Paulina Meza y Gabriella Leurck disputarán el encuentro definitivo por la medalla de oro en la modalidad de sencillos en el tenis de campo.

En las competencias por equipos, el conjunto de sóftbol inició la etapa de grupos con un triunfo de 13 a 9 sobre Nicaragua. En el voleibol, el Instituto Urracá registró victorias sobre Costa Rica y El Salvador.

De igual forma, el equipo de baloncesto de la rama masculina venció a Guatemala con marcador de 77 a 58, mientras que la representación femenina cayó 34 a 36 ante el mismo rival.

En el fútbol de campo, el Colegio Real de Panamá superó 3 a 1 a El Salvador en mujeres y 3 a 2 a Honduras en varones.

Por otro lado, en futsal, el Instituto Rubiano derrotó 5 a 3 a Nicaragua en la categoría femenina, mientras que los equipos de las ramas masculina y femenina cayeron ante Guatemala, al tiempo que la novena de béisbol registró un marcador en contra de 9 a 11 frente al conjunto de Honduras.

Hasta ahora el medallero de Panamá, según el Ministerio de Educación (Meduca) es de 22 preseas. Con estos resultados la delegación nacional continúa su participación en la cita estudiantil centroamericana con miras a disputar las rondas finales en los deportes individuales y colectivos restantes.