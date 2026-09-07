Multas de hasta $5,000 para quienes insistan en botar basura en Panamá Viejo

El representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, advirtió que se impondrán multas de hasta 5,000 dólares a las personas que insistan en arrojar basura y desechos en la vía principal de Panamá Viejo.

Rodríguez señaló que esta práctica representa un riesgo para la salud de la población y que es necesario aplicar medidas más estrictas para frenar la mala disposición de los desperdicios.

El representante sostuvo que la situación ha llegado a un punto en el que la Autoridad de Aseo ya no se da abasto, debido a la cantidad de basura que algunas personas depositan de manera irresponsable en áreas no autorizadas.

Asimismo, denunció que un pequeño grupo de personas se dedica a cobrar por recoger basura, pero posteriormente termina arrojándola en las servidumbres, sin importarles las consecuencias para los residentes y el ambiente.

Rodríguez destacó que la Autoridad de Aseo cumple con su labor y recordó que se han habilitado tinaqueras para la correcta disposición de los desperdicios.

También hizo un llamado a los residentes para que no paguen a personas particulares ni a camiones para que se lleven la basura, ya que, según advirtió, algunos de estos terminan siendo responsables de crear los llamados “pataconcitos” o vertederos improvisados.

Además, las autoridades cuentan con cámaras de videovigilancia en el área, las cuales podrían ser utilizadas para identificar a las personas que sean sorprendidas arrojando basura de manera ilegal.

El representante reiteró que se busca poner fin a esta práctica y proteger la salud y el bienestar de los residentes de Panamá Viejo.