Pedro Morilla toma el mando de las selecciones juveniles de Panamá

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) anunció la llegada del entrenador español, Pedro Morilla, quien estará a cargo de la Metodología de las Selecciones Juveniles Masculinas en Panamá.

Morilla, quien llega de la mano del técnico Thomas Christiansen, ya se incorporó a los trabajos de las categorías inferiores el fin de semana anterior. Al mismo tiempo, el director técnico de 53 años tomará el rol de entrenador de la selección Sub-16 de Panamá que estará participando en el torneo UNCAF en El Salvador el cual se disputará en el mes de octubre.

Tanto Morilla como Christiansen estuvieron en los días anteriores observando varios partidos de las ligas federativas en busca de esa captación de jóvenes futbolistas para las selecciones inferiores de Panamá. El propio Christiansen subió una foto a sus redes sociales el pasado sábado 5 de septiembre presenciando el partido entre la Universidad Latina y el CAI en el estadio Virgilio Tejeira de la Liga Juvenil.

En cuanto a Morilla, el nacido en España, Sevilla, cuenta con licencia de entrenador UEFA PRO, además de poseer una vasta trayectoria en el fútbol profesional y juvenil, desempeñándose como entrenador, director deportivo y secretario técnico.

Como futbolistas llegó a jugar en las inferiores del Real Betis, desde la categoría Sub-8 hasta debutar en la División de Honor Juvenil. También defendió los colores del Écija Balompié, Sevilla FC B, Talavera CF, Real Murcia, Burgos CF y CD Dos Hermanas como futbolista.

Uno de sus logros más importantes como entrenador fue dirigir al Granada en la segunda división entre el 2017 y 2019. Así mismo fue entrenador en el CD Ciempozuelos, Talavera CF, CD Mostoles, CD Marchamalo, Real Betis B y Recreativo de Huelva; alternando la tercera división con la segunda división B.

Sumado a ello, tuvo un paso en el fútbol chino con el Wuhan Three Towns FC, siendo el director deportivo del equipo entre 2019 y 2021. Luego pasó a ser el entrenador del primer equipo entre el 2021 y 2023, tiempo en el que ganó la China League One Champions 2021, la Chinese Super League Champions 2022 y Chinese Super Cup Champions 2023.

“Es un honor y una responsabilidad enorme incorporarme a la Federación Panameña de Fútbol en un momento tan especial para el país. Quiero agradecer sinceramente la confianza depositada en mí y, de manera muy especial, a Thomas Christiansen, cuya visión, liderazgo y apuesta decidida por el crecimiento del fútbol panameño han sido determinantes para que hoy esté aquí”, comentó el estratega.