Balón de Oro: La sorpresiva nominación de Messi mientras Cristiano Ronaldo queda fuera

La revista France Football dio a conocer a los 30 nominados para el Balón de Oro 2026. En la lista hay nombres que destacan como Ousmane Dembélé, actual ganador, Rodri, Pau Cubarsí, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, entre otros más.

Sin embargo, en la lista de los 30 futbolistas hay uno en particular que llamó mucho la atención. Lionel Messi, de la selección de Argentina y del Inter Miami fue nominado para llevarse el galardón individual. Esto es algo que llamó poderosamente la atención, principalmente porque el jugador de 39 años ya no milita entre los clubes más prestigiosos del mundo o incluso en una liga más exigente como en Europa.

Esta fue la nominación número 17 de Messi en toda su carrera desde su primera nominación en el 2006 cuando militaba en el FC Barcelona. El Mundial que se lanzó con la selección de Argentina fue un argumento importante para que fuese nuevamente nominado para el Balón de Oro.

Sus números, a pesar de ser una nominación polémica y que llamó la atención, no fueron malos, pero si que deja la duda si habían otros jugadores con mayor rendimiento a nivel de clubes durante toda la temporada 2025-2026. Es importante destacar que para el Balón de Oro de este año se empieza a contabilizar lo hecho desde el 3 de agosto 2025 hasta el 19 de julio del 2026, es decir cuando se disputó la final del Mundial.

Solo en este año, Messi ha logrado anotar 21 goles y repartió 11 asistencias con el Inter Miami, mientras que en diciembre del 2025, aún dentro del tiempo calificado, ganó la MLS Cup. A nivel de selección, el argentino se apuntó ocho goles y repartió cuatro asistencias en la Copa del Mundo siendo una figura importante para el combinado albiceleste para llegar a la gran final que perdió ante España en Nueva York, Estados Unidos.

Con esta nominación, Messi buscará ganar su noveno Balón de Oro en su carrera. El nombre del rosarino estuvo ausente en la lista de nominaciones en el 2025, 2024 y 2022.

Cristiano Ronaldo ausente en la nominación