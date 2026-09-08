Pagos de la planilla de la CSS en línea: así puedes hacerlo paso a paso

La Caja de Seguro Social (CSS) supera los B/.10 millones mensuales en pagos de planillas realizados mediante tarjetas de débito y crédito a través de la plataforma Mi Caja Digital, según informó la institución.

El sistema comenzó a funcionar en marzo de 2025, cuando registró unos B/.6 mil en pagos. Para abril, la cifra aumentó a B/.500 mil y, 14 meses después, supera los B/.10 millones al mes.

Actualmente, la plataforma procesa más de 7 mil transacciones mensuales, incluyendo más de 1,200 pagos realizados por trabajadores domésticos.

El servicio permite pagar las planillas desde cualquier lugar, sin necesidad de acudir a una agencia de la CSS. Tras completar la transacción, el sistema actualiza la obligación y genera un comprobante digital.