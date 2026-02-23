  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Lotería Fiscal en Panamá: premio mayor y detalles del sorteo del 26 de febrero

Lotería Fiscal distribuirá premios en tres categorías
Lotería Fiscal distribuirá premios en tres categorías Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/02/2026 09:25
Facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026 participarán en el próximo sorteo fiscal.

Tras el cierre de urnas realizado el pasado jueves 19 de febrero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se declaró listo para celebrar el primer sorteo de 2026 de la Lotería Fiscal, programado para el jueves 26 de febrero en el Soho Mall, después del mediodía.

El evento corresponde al cuarto sorteo de esta primera fase del plan, que busca incentivar la solicitud de facturas fiscales por parte de los consumidores.

Para esta jornada estarán habilitadas todas las facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, las cuales participarán en el proceso de selección de los sobres ganadores.

Lotería Fiscal 2026 repartirá 25 premios de hasta B/.10 mil

El MEF informó que para el próximo sorteo de la Lotería Fiscal se entregarán un total de 25 premios, distribuidos en distintas categorías.

Según detalló la institución, se otorgarán cinco premios de B/.10,000.00, diez premios de B/.5,000.00 y diez premios de B/.1,000.00.

El sorteo forma parte del programa que busca incentivar a los ciudadanos a solicitar y conservar sus facturas fiscales, promoviendo así la cultura tributaria y la formalidad en las transacciones comerciales.

Lo Nuevo