Lotería Fiscal en Panamá: premio mayor y detalles del sorteo del 26 de febrero

Tras el cierre de urnas realizado el pasado jueves 19 de febrero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se declaró listo para celebrar el primer sorteo de 2026 de la Lotería Fiscal, programado para el jueves 26 de febrero en el Soho Mall, después del mediodía.

El evento corresponde al cuarto sorteo de esta primera fase del plan, que busca incentivar la solicitud de facturas fiscales por parte de los consumidores.

Para esta jornada estarán habilitadas todas las facturas emitidas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 19 de febrero de 2026, las cuales participarán en el proceso de selección de los sobres ganadores.