Seguro Social prepara pagos de $25 mil a primeros 12 beneficiarios del caso dietilenglicol

La Caja de Seguro Social (CSS) reveló la tarde de este martes 8 de septiembre que avanza en los trámites administrativos, presupuestarios y tecnológicos necesarios para cumplir con las decisiones judiciales relacionadas con las víctimas del caso dietilenglicol.

La institución confirmó que mantiene una partida presupuestaria destinada a atender las indemnizaciones de los primeros 12 beneficiarios reconocidos en sentencias que ya fueron formalmente notificadas. Cada uno recibirá un monto de $25,000, para un total de $300,000.

Según la CSS, los trámites necesarios para efectuar estos primeros desembolsos ya se encuentran en curso.

La entidad explicó que continuará analizando de manera individual cada sentencia que le sea notificada, con el objetivo de determinar las acciones administrativas y presupuestarias necesarias para cumplir estrictamente con lo dispuesto por los tribunales.

La CSS señaló que el cumplimiento dependerá del contenido y alcance específico de cada decisión judicial.

Como parte del proceso, la institución anunció que habilitará una herramienta tecnológica para que cada víctima pueda consultar el estado de su caso.

El sistema permitirá ingresar mediante la identificación correspondiente y conocer la etapa en la que se encuentra el trámite. La CSS aseguró que la plataforma contará con protocolos para proteger la privacidad y confidencialidad de la información.

De esta manera, las víctimas podrán conocer directamente los avances de sus procesos sin que sus datos médicos o información procesal sean expuestos públicamente.

El Seguro Social también informó que publicará en su sitio web oficial las disculpas públicas institucionales ordenadas por los tribunales, de acuerdo con los términos establecidos en las respectivas sentencias.

La institución indicó que estas publicaciones reconocerán la responsabilidad que determinen las decisiones judiciales por los hechos relacionados con los medicamentos contaminados con dietilenglicol.

Como parte de las acciones conmemorativas, la CSS informó que también avanza en los preparativos para construir un monumento en la Ciudad de la Salud y colocar una placa conmemorativa en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, específicamente en el espacio donde funcionó el antiguo laboratorio de medicamentos.

La institución explicó que ambas iniciativas buscan honrar la memoria de las víctimas fallecidas y preservar el recuerdo de uno de los hechos que afectó profundamente a cientos de familias panameñas.

A la fecha, ya se realizaron las inspecciones y visitas técnicas necesarias para delimitar los espacios donde serán colocados estos elementos.