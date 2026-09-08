Procuraduría alerta sobre los préstamos ‘gota a gota’: ¿cómo funcionan?

El llamado “gota a gota” es una modalidad de préstamo informal que ofrece dinero de manera rápida, pero que puede terminar generando una deuda difícil de manejar. La Procuraduría General de la Nación advierte sobre los riesgos asociados a este tipo de financiamiento.
Este sistema suele ofrecer préstamos con pocos requisitos y sin una evaluación crediticia tradicional. A cambio, el dinero debe ser devuelto mediante cobros diarios, que pueden realizarse directamente en la vivienda, negocio o lugar de trabajo del deudor.
El pasado 4 de septiembre, el Servicio Nacional de Migración (SNM) aprehendió a un ciudadano colombiano durante el operativo Perseus, realizado en Chitré, provincia de Herrera. Según la entidad, el hombre fue detectado mientras realizaba cobros relacionados con préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.
Generalmente, el proceso comienza con la entrega rápida del dinero. Luego, el cobrador realiza visitas o exige pagos diarios hasta completar la deuda.
Cuando la persona no puede cumplir con las cuotas, la deuda puede aumentar y pueden surgir situaciones de presión para continuar pagando. En algunos casos, estas prácticas pueden incluir amenazas o intimidación.
La Procuraduría señala que esta modalidad puede estar vinculada, en determinados casos, con estructuras criminales, lavado de dinero y pandillas, por lo que recomienda tener precaución antes de aceptar este tipo de préstamos.
Entre las principales señales de alerta están:
La Procuraduría recomienda comparar primero las opciones de financiamiento formal y conocer cuánto se tendrá que pagar en total.
También aconseja leer cualquier documento antes de firmarlo, proteger las identificaciones y documentos personales y evitar comprometerse con cuotas que no se puedan asumir.
Aunque el “gota a gota” puede parecer una solución inmediata ante una emergencia económica, sus condiciones de pago pueden convertirse en una fuente de presión y poner en riesgo la tranquilidad y seguridad de quienes recurren a esta modalidad.
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