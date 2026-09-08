Procuraduría alerta sobre los préstamos ‘gota a gota’: ¿cómo funcionan?

El llamado “gota a gota” es una modalidad de préstamo informal que ofrece dinero de manera rápida, pero que puede terminar generando una deuda difícil de manejar. La Procuraduría General de la Nación advierte sobre los riesgos asociados a este tipo de financiamiento. Este sistema suele ofrecer préstamos con pocos requisitos y sin una evaluación crediticia tradicional. A cambio, el dinero debe ser devuelto mediante cobros diarios, que pueden realizarse directamente en la vivienda, negocio o lugar de trabajo del deudor. El pasado 4 de septiembre, el Servicio Nacional de Migración (SNM) aprehendió a un ciudadano colombiano durante el operativo Perseus, realizado en Chitré, provincia de Herrera. Según la entidad, el hombre fue detectado mientras realizaba cobros relacionados con préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

¿Cómo funciona el ‘gota gota’?

Generalmente, el proceso comienza con la entrega rápida del dinero. Luego, el cobrador realiza visitas o exige pagos diarios hasta completar la deuda. Cuando la persona no puede cumplir con las cuotas, la deuda puede aumentar y pueden surgir situaciones de presión para continuar pagando. En algunos casos, estas prácticas pueden incluir amenazas o intimidación.

¿Por qué debes estar alerta?

La Procuraduría señala que esta modalidad puede estar vinculada, en determinados casos, con estructuras criminales, lavado de dinero y pandillas, por lo que recomienda tener precaución antes de aceptar este tipo de préstamos. Entre las principales señales de alerta están:

No existe un contrato claro sobre las condiciones del préstamo.

Se exige realizar pagos diariamente.

No se informa cuánto terminará pagando el usuario en total.

No se verifica la capacidad de pago.

Se solicitan documentos o información personal como condición para entregar el dinero.

Se utilizan amenazas o intimidación para exigir el pago

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