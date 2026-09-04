Panamá y el mundo: las noticias más importantes de este viernes 4 de septiembre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este viernes 4 de septiembre de 2026 por hechos relacionados con seguridad, asuntos diplomáticos, decisiones judiciales, operaciones del Canal de Panamá y un caso judicial de alto impacto en Estados Unidos.

-La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) derogó la Resolución J.D. N.º 012-2026, que establecía como restringida por 10 años la información contenida en expedientes administrativos sobre concesiones, licencias de operación e investigaciones por infracciones a normas marítimas. Con esta decisión, queda sin efecto la medida que limitaba el acceso a dichos documentos.

-El Servicio Nacional de Migración (SNM) aprehendió a un ciudadano de nacionalidad colombiana durante el operativo Perseus, desarrollado en el distrito de Chitré, provincia de Herrera. Según informó la entidad, el hombre fue identificado por el Enlace Migratorio de Acción de Campo de la Regional de Herrera mientras presuntamente realizaba cobros vinculados a la modalidad de financiamiento diario conocida como “gota a gota”.

-La Embajada de Panamá en Colombia presentó una comunicación formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para expresar su preocupación por el incidente que involucró al alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, durante su ingreso migratorio a Bogotá. La representación diplomática panameña trasladó oficialmente su posición a las autoridades colombianas tras lo ocurrido con el funcionario.

-Un Tribunal de Garantías autorizó este 4 de septiembre la aplicación de medidas conservatorias innominadas sobre un inmueble, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. La decisión judicial establece la suspensión de cualquier acto, proyecto o actividad dentro de la propiedad. Además, ordena a los responsables abstenerse de realizar intervenciones de cualquier naturaleza mientras avance el proceso.

La medida tiene como finalidad preservar las condiciones actuales del inmueble y evitar modificaciones que puedan afectar las diligencias, inspecciones o evidencias relacionadas con la investigación penal.

-El Canal de Panamá mantendrá en 48 pies el calado máximo autorizado para los buques neopanamax, luego de una nueva evaluación de los niveles del lago Gatún y de las proyecciones meteorológicas. La medida forma parte del monitoreo que realiza la vía interoceánica sobre las condiciones del lago y su capacidad para garantizar las operaciones de tránsito.

-En Estados Unidos, un juez declaró nulo el juicio contra Lindsay Clancy, una madre de Massachusetts acusada de matar a sus tres hijos pequeños. La decisión se produjo después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime sobre su responsabilidad penal, por lo que el proceso quedó sin una determinación definitiva.