Juez paraliza toda actividad en terreno del Mirador del Puente de las Américas tras su demolición

Ningún proyecto, construcción o intervención podrá ejecutarse en el terreno donde se encontraba el Mirador del Puente de las Américas, mientras avanzan las investigaciones por su polémica demolición. Un Tribunal de Garantías autorizó este 4 de septiembre de 2026 la aplicación de medidas conservatorias innominadas sobre el inmueble, a petición de la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. La decisión judicial ordena suspender cualquier acto, proyecto o actividad dentro de la propiedad. También obliga a los responsables del terreno a abstenerse de realizar intervenciones de cualquier naturaleza hasta que finalice el proceso correspondiente. La medida busca preservar el estado actual del inmueble y evitar modificaciones que puedan afectar las diligencias, inspecciones o evidencias requeridas dentro de la investigación penal.

Investigación por abuso de autoridad

La Fiscalía Anticorrupción investiga la posible comisión de delitos contra la administración pública, entre ellos abuso de autoridad, además de otras conductas que podrían estar relacionadas con la desaparición del monumento. Las medidas conservatorias fueron sustentadas en el artículo 270 del Código Procesal Penal, que permite a los tribunales adoptar decisiones destinadas a proteger bienes o derechos mientras se desarrolla una investigación. En este caso, la orden judicial no establece responsabilidades penales ni implica una condena contra alguna persona. Su finalidad es impedir que se efectúen nuevas obras o modificaciones en el inmueble mientras el Ministerio Público determina las circunstancias en las que fue derribado el mirador y quiénes participaron en la decisión. La Procuraduría General de la Nación no precisó cuánto tiempo permanecerán vigentes las restricciones. La suspensión se mantendrá mientras culmina el proceso judicial o hasta que una nueva decisión modifique las medidas adoptadas.

Demolición ocurrió en diciembre de 2025

La investigación comenzó después de que el Mirador del Puente de las Américas fuera demolido el 27 de diciembre de 2025. La desaparición de la estructura generó cuestionamientos por tratarse de un punto emblemático situado en las inmediaciones de uno de los accesos más reconocidos al Canal de Panamá. A partir de lo ocurrido, las autoridades iniciaron diligencias para establecer si la demolición fue autorizada correctamente, qué instituciones o funcionarios intervinieron y si las actuaciones se ajustaron a los procedimientos legales correspondientes. La orden emitida por el Tribunal de Garantías significa que el terreno deberá mantenerse sin alteraciones mientras los fiscales recaban documentos, realizan inspecciones y determinan si existen elementos suficientes para formular imputaciones. La Procuraduría General de la Nación reiteró que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales, con respeto a los derechos de los ciudadanos y en cumplimiento de la Constitución Política y las leyes panameñas.

¿Por qué un juez paralizó cualquier actividad en el terreno del Mirador del Puente de las Américas?