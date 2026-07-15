Corrupción en el Ifarhu: aprehenden a otro investigado

Una persona fue aprehendida este martes 15 de julio como parte de la Operación Lumiere Focus, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, por su presunta vinculación con los delitos de peculado agravado y blanqueo de capitales en perjuicio del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

De acuerdo con la Procuraduría, la investigación está relacionada con hechos ocurridos entre 2021 y 2022 en la Agencia Regional de Panamá Este del Ifarhu, donde se habría ocasionado una afectación económica estimada en B/. 145,266.80.

La diligencia de aprehensión se llevó a cabo en el corregimiento de Pedregal. La persona capturada será presentada en las próximas horas ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público solicitará las medidas correspondientes.

Según las investigaciones, las autoridades verifican la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social del Ifarhu. La pesquisa indica que los cheques eran presuntamente endosados a nombre de comerciantes de la localidad para hacer efectivo su cobro.

La Procuraduría General de la Nación señaló que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia con apego a la Constitución, la ley y el respeto a las garantías fundamentales de las personas investigadas.

La Operación Lumiere Focus forma parte de las acciones del Ministerio Público para combatir los delitos contra la administración pública y fortalecer la lucha contra la corrupción en el país.