Unión Europea y América Latina acuerda fortalecer la seguridad y la integración regional

Los países participantes en la Alianza Digital Unión Europea-América Latina y el Caribe (UE-ALC) reafirmaron este 15 de julio su compromiso de fortalecer la cooperación en materia de conectividad digital, seguridad, comercio e integración regional, durante un encuentro celebrado en el marco del Foro de la Alianza Digital UE-ALC.

De acuerdo con un comunicado conjunto emitido este 15 de julio en Bruselas, las partes destacaron que los esfuerzos para fortalecer el Mercado Eléctrico Regional son clave para promover el crecimiento sostenible, mejorar la competitividad, la cohesión social y fomentar la integración económica entre ambas regiones.

Asimismo, coincidieron en la importancia de incrementar las inversiones en energía limpia y conectividad digital segura, especialmente en zonas remotas, con el objetivo de ampliar el acceso a estos servicios y generar beneficios concretos para la población.

El documento también resalta el papel del transporte y la movilidad sostenibles, junto con la economía circular, como áreas estratégicas para avanzar en la agenda climática y fortalecer las cadenas de valor locales.

En el ámbito de la seguridad, los participantes reconocieron que este tema se ha convertido en un eje fundamental para la cooperación birregional.

En ese sentido, acordaron reforzar la colaboración contra el crimen organizado y otras amenazas transnacionales dentro del marco de la Alianza de Seguridad Ciudadana UE-ALC.

Además, señalaron que el contexto internacional actual representa una oportunidad para fortalecer la confianza mutua y generar respuestas conjuntas frente a los desafíos compartidos.

El comunicado también enfatiza la relevancia de la seguridad marítima y del funcionamiento fluido del transporte marítimo internacional, en conformidad con el derecho internacional.

Durante la reunión, las partes abordaron las dinámicas geopolíticas internacionales y expresaron su profunda preocupación por la guerra de agresión contra Ucrania, la cual, señalaron, continúa causando un inmenso sufrimiento humano.

En ese contexto, hicieron un llamado a una paz justa, integral y duradera, basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluida la solución pacífica de las controversias y el respeto a la integridad territorial y la soberanía de los Estados.

Como parte de los acuerdos alcanzados, los participantes reafirmaron su compromiso con una colaboración más profunda para impulsar el desarrollo sostenible, la seguridad y la estabilidad global.

Finalmente, anunciaron que el segundo Consejo de Asociación UE-ALC se celebrará en Centroamérica en 2027, tal como fue acordado durante el primer Consejo de Asociación.