Abelardo de la Espriella anuncia el cierre de oficinas clave del proceso de paz en Colombia y desata alarma institucional

Exfuncionarios que participaron en la implementación del acuerdo sostienen que las entidades cuya desaparición fue anunciada cumplen funciones distintas a las relacionadas con la seguridad pública.Advierten que su eliminación podría afectar procesos fundamentales como la reincorporación de miles de excombatientes, el cumplimiento de compromisos con las víctimas del conflicto y el desarrollo de los <b>Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)</b>, diseñados para transformar las zonas más golpeadas por la violencia.La propuesta marca uno de los primeros grandes ejes políticos del próximo Gobierno y anticipa un intenso debate sobre el futuro del proceso de paz, justo cuando <b>Colombia </b>alcanza una década del acuerdo que puso fin a la confrontación con la antigua guerrilla de las <b>FARC</b>.