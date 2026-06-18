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Economía

Los 5 sectores que la Unión Europea financiará en Centroamérica mediante la agenda Global Gateway

Panamá lidera subcomité para impulsar la Agenda Global Gateway.
Panamá lidera subcomité para impulsar la Agenda Global Gateway.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 19/06/2026 00:00
En el marco de la Presidencia de Panamá, el bloque identificó la movilidad, conservación, seguridad, alianza digital e interconexión eléctrica como los ejes clave que recibirán financiamiento de la Unión Europea

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El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Cooperación Internacional, culminó este miércoles, 17 de junio, la segunda fase de la primera reunión del Subcomité de Cooperación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (UE).

Este encuentro, desarrollado de manera virtual, se llevó a cabo en el marco de la Presidencia Pro Tempore del Acuerdo que ejerce la República de Panamá durante el 2026, y estuvo coliderado por el director de Cooperación Internacional, Carlos Fitzgerald, junto a Matteo Banti, jefe de Cooperación de la UE en Centroamérica, Panamá y Costa Rica.

Durante la sesión, las delegaciones compartieron observaciones sobre las oportunidades que presenta la Agenda Global Gateway para la región, la cual había sido presentada por la UE en la primera fase, y se identificaron nuevas temáticas de interés común.

Asimismo, se destacó la relevancia de las iniciativas que contarán con financiamiento de la Unión Europea y que están enfocadas en movilidad sostenible, conservación de los recursos naturales, seguridad, alianza digital e interconexión eléctrica como ejes estratégicos de la agenda del pilar de cooperación.

La delegación panameña para esta sesión estuvo integrada por la Dirección de Cooperación Internacional, la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales y la Misión de Panamá ante la UE.

La estrategia

La estrategia de la Unión Europea Global Gateway tiene por objeto promover vínculos inteligentes, limpios y seguros en los sectores digital, de la energía y del transporte, y reforzar los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo. Global Gateway es plenamente conforme con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como con el Acuerdo de París.

El objetivo de la estrategia es movilizar hasta 300,000 millones de euros en inversiones. Con un “enfoque de Equipo Europa”, la estrategia Global Gateway reunirá a la UE, a sus Estados miembros y a sus instituciones financieras y de desarrollo para movilizar al sector privado a fin de impulsar las inversiones con impacto transformador.

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